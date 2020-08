Guľa k losu LM: Alkmaar? Jsme silní a hladoví. Využije znalosti Mihálika | iSport.cz

A je to. Plzeň se o postup do třetího předkola Ligy mistrů střetne s AZ Alkmaar. Kromě nezpochybnitelné kvality rivala, se před Viktorii během losovacího aktu postavila do cesty tuze velká nepříjemnost: jediné, a tedy rozhodující, utkání o průnik do dalšího kola odehraje v Nizozemsku. „Od začátku se snažíme pracovat s takovou mentalitou, abychom byli velmi silní i v cizím prostředí,“ odhodlaně říká plzeňský kouč Adrian Guľa. V přípravě na utkání určitě využije zkušeností Ondřeje Mihálika, který do západočeského klubu přišel právě z Alkmaaru. Zápas se na AFAS Stadion odehraje 25. nebo 26. srpna. Kdo vyhraje, získá jistotu postupu do základní skupiny Evropské ligy.