Kat Plzně mohl být ve Slavii! Zastínil hvězdu, kterou sleduje Barcelona

Radost plzeňských fotbalistů po vedoucí brance Davida Limberského do sítě Alkmaaru ve 2. předkole Ligy mistrů • fcviktoria.cz

Viktorii vyšťouchl z Ligy mistrů dvěma góly Albert Gudmundsson. Náhradník, islandský reprezentant. A také hráč, který byl před dvěma lety blízko přestupu do Slavie. „Škoda, že jsme ho tehdy nezískali. Plzeň by to teď měla lehčí,“ uvedl bezprostředně po utkání v Alkmaaru na Twitteru Tomáš Syrovátka, místopředseda představenstva úřadujícího českého šampiona.

Ofenziva Alkmaaru budila před utkáním velký respekt. Tím spíš, že se na poslední chvíli dal dohromady Calvin Stengs, největší hvězda týmu, která je spojována s přestupem do Barcelony. Jenže Plzeň nakonec skolil dvěma góly jeho náhradník Albert Gudmundsson.

Třiadvacetiletý islandský reprezentant přišel na hřiště v 64. minutě a strnulou hru domácích markantně oživil, svým pohybem a driblinkem dělal hráčům českého vicemistra velké problémy. Ještě v základní hrací době mohl skórovat, když se ale po školácké chybě stopera Jakuba Brabce ocitl sám před Alešem Hruškou, zazmatkoval a minul branku.

V prodloužení však už z podobných situací nemilosrdně trestal.

Nejprve se díky chybnému postavení Milana Havla vyhnul ofsajdové pasti a nekompromisní ranou o břevno poslal Alkmaar do vedení. V závěru pak po přihrávce Myrona Boadua udělal Hruškovi kličku a poslal svůj tým definitivně do třetího předkola Champions League.

„Je to skvělý pocit. Ale náš postup je zásluha celého týmu,“ prohlásil muž zápasu pokorně. Do Alkmaaru přišel před dvěma lety z PSV Eindhoven, když předtím neúspěšně vyjednával o přestupu do Slavie. Prahu tehdy dokonce osobně navštívil i se svou partnerkou Elísou, ale nakonec dal přednost pokračování své kariéry v Nizozemsku.

„Škoda, že jsme ho tehdy nezískali. Plzeň by to teď měla lehčí,“ vzpomenul to ve středu hned po utkání na Twitteru Tomáš Syrovátka, místopředseda slávistického představenstva. A připojil k tomu fotografii už nachystaného červenobílého dresu s číslem 10 a jmenovkou šikovného blonďáka. „Potřebujeme Plzeň v pohárech, věřím, že Evropskou ligu udělá,“ dodal ještě.

K tomu bude nyní Viktoria potřebovat přejít přes dva soupeře. Obě předkola se přitom budou hrát pouze na jeden zápas, takže bude opět záležet na losu.