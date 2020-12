United po krachu v Lize mistrů: nejistý De Gea pod palbou, Pogba na odchodu?

Konec, krach, zklamání. Manchester United nezvládl poslední zápas ve skupině Ligy mistrů a na půdě Lipska prohrál 2:3. Co to znamená? Že na jaře čeká mužstvo kouče Ole Gunnara Solskjaera jen Evropská liga. Otázkou však je, jestli u toho norský trenér ještě bude, kritika na jeho adresu po úterý opět sílí. A jednoduché to nemá ani David de Gea, brankářovo počínání před třetím obdrženým gólem sepsul Paul Scholes, klubová legenda.

Jestli nějaká skupina v letošním ročníku Champions League měla označení „skupina smrti“, bylo to právě „háčko“. United, Lipsko a PSG, trio ambiciózních TOP klubů, doplněné o nevyzpytatelný turecký Basaksehir.

Tím nejzklamanějším je nakonec celek z Manchesteru. Ještě na konci října tomu přitom nic nenasvědčovalo. Vždyť „rudí ďáblové“ vyhráli v Paříži (2:1) a pak na Old Trafford dokonale rozebrali Lipsko (5:0).

Jenže po skvělém startu přišlo vystřízlivění. Nečekaná prohra v Turecku a na závěr porážky s PSG i v Lipsku. Devět bodů ve vyrovnané skupině na postup nestačilo. „Jako tým jsme dnes nepůsobili dostatečně dobře. To je zodpovědnost manažera,“ nehledal v úterý večer zklamaný Solskjaer výmluvy.

Ten překonal i jeden nelichotivý rekord, z úvodních deseti zápasů Ligy mistrů v roli kouče nasbíral šest porážek. Žádný jiný trenér anglického klubu tak špatnou bilanci nemá. A United obecně prožívají na nejprestižnější půdě mizerná léta, finále naposledy hráli v sezoně 2010/11, tehdy ještě pod vedením slavného Alexe Fergusona. Od té doby? Nejlépe čtvrtfinále.

Klíčová porážka s Lipskem se zrodila bleskově, Manchester už ve 13. minutě ztrácel dva góly. „Připravovali jsme na to, jak soupeř do zápasu vstoupí. Potřebovali jsme úvod zvládnout, bohužel se nám to nepovedlo. V přípravě jsme udělali všechno, co děláme běžně. Ale někdy hráčům patnáct dvacet minut trvá, než se rozběhnou,“ litoval Solskjaer.

Rozhodující však nakonec byla až branka na 3:0, kterou dvacet minut před koncem dal střídající Justin Kluivert. Po přihrávce Nkunkua měl před bránou celkem jednoduchou úlohu. Ovšem hlavně proto, že stoper Maguire si s brankářem De Geou dávali přednost a po míči dostatečně rychle nevystartoval ani jeden z nich.

SESTŘIH LM: Lipsko - United 3:2. Manchester míří do Evropské ligy

„De Gea se asi bál zranění, balon ale nikdy nemůže projít vápnem tímto způsobem. Jako brankář musíš v podobné chvíli vystartovat ven a snažit se být co největší. On se naopak spíš zmenšoval, což je pro tak zkušeného gólmana trestuhodné,“ nechápal počínání španělského brankáře Paul Scholes, jedna z klubových legend.

United pak ještě sice dokázali v závěru snížit na 2:3, potřebnou remízu ale neuhráli. Na jaře je tak čeká pouze Evropská liga, kterou dokázali vyhrát v roce 2017. Hlavně ze strany fanoušků sílí tlak na pozici trenéra Solskjaera, v Premier League Manchesteru patří šesté místo. Stoprocentní venkovní bilanci kazí domácí výsledky, z pěti ligových duelů na svém stadionu mají Pogba a spol. jen čtyři body.

Právě situace francouzského středopolaře je mimochodem zase téma. Jeho agent Mino Raiola se nechal slyšet, že Pogba není v United dál šťastný a měl by odejít. „Má ještě rok a půl platný kontrakt, ale musí změnit vzduch. Myslím, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo prodat jej v zimním přestupním období,“ podotkl Raiola.

Přijdou na Old Trafford po vyřazení z Ligy mistrů brzy změny?