Talent Liverpoolu (18): u zázraku s Barcou podával míče, teď si zahrál LM

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp musel do zápasu Ligy mistrů proti Atalantě nasadit sestavu uzpůsobenou na brzký sobotní duel v Brightonu • profimedia.cz

Na ten večer, středu 9. prosince 2020, zcela jistě nikdy nezapomene. Teprve osmnáctiletý obránce Billy Koumetio se stal nejmladším hráčem, který kdy v dresu Liverpoolu nastoupil v Lize mistrů. Na půdě dánského Midtjyllandu (1:1) odehrál druhý poločas. Příběh je o to víc fascinující, že mladý talent ještě před rokem a půl (v květnu 2019) na Anfiled Road sbíral míče při epochální odvetě semifinále Ligy mistrů proti Barceloně (4:0).

Liverpool si už před posledním duelem základní skupiny zajistil postup do osmifinále a do Dánska přivezl okleštěný kádr s mladými nováčky. Koumetio vyměnil o poločase na stoperu Fabinha a poprvé v kariéře sbíral minuty v nejprestižnější klubové soutěži světa.

Ve věku 18 let a 25 dní se stal nejmladším mužem, který v rudém dresu kdy vyběhl do utkání Ligy mistrů. Překonal Antonia Barragana (18 let, 59 dní). „Hodně se toho naučí, obzvlášť v podobných zápasech, které nejsou tolik náročné,“ připomněl trenér Jürgen Klopp, že díky dopředu jasnému postupu mohl hrát jeho tým v Dánsku bez nervů.

„Je skvělé, když odehrajete první zápas v Lize mistrů. Ale vaše kariéra se hodnotí podle toho, kolik jich odehrajete celkem. Oba kluci (celé utkání odehrál i devatenáctiletý záložník Leighton Clarkson) jsou velmi šikovní, ale musí se toho ještě hodně naučit. Od nás na to dostanou prostor. Dneska nám hodně pomohli, protože jiné hráče jsme mohli nechat odpočinout. Jsem si jistý, že pro oba to byl ohromný večer a ještě mnohem víc takových přidají,“ poznamenal německý kouč.

Ke Koumetiovi se pojí zajímavý příběh. Ke Kloppově družině se jako dorostenec připojil teprve v lednu 2019. Osobně byl u jednoho z největších momentů klubové historie, který mohl prožít těsně vedle trávníku.

Památnou semifinálovou odvetu Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Barcelonou, v němž domácí přejeli Messiho družinu 4:0 a senzačně nakročili k celkovému triumfu, strávil v roli podavače míčů.

„Na hřiště jde Billy Koumetio. Nejmladší hráč, který za Liverpool debutoval v Lize mistrů. Podával na Anfieldu míče, když Liverpool porazil Barcelonu 4:0,“ napsal na twitter populární anglický expert Gary Lineker.

„Bylo to něco neskutečného, neuvěřitelného. Zblízka jsem sledoval takové velké hráče, byla to pro mě skvělá zkušenost,“ soukal ze sebe Koumetio. „Opravdu hodně mě to inspirovalo, získal jsem motivaci, abych pracoval opravdu tvrdě, abych se dostal na takový level,“ pokračoval talent z Liverpoolu.

