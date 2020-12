SESTŘIHY LM: Real dotáhl k postupu Benzema, PSG rozdrtilo Basaksehir

Utkání v pařížském Parku princů bylo v úterý přerušeno po asi 13 minutách poté, co jeden z asistentů rozhodčího údajně rasisticky urazil asistenta tureckého celku. Hráči Basaksehiru na protest odešli do šaten a podpořili je i domácí fotbalisté. Utkání bylo přeloženo na dnešek a incidentem se začala zabývat UEFA.

Na úvod dohrávky utkání skupiny H hráči obou celků i nově delegovaní rozhodčí Makkelie, Diks a Boniek, kteří nahradili původní rumunskou trojici, poklekli na protest proti rasismu. Na prázdných tribunách také visely transparenty proti rasismu a na podporu asistenta Basaksehiru.

Zápas poté dopadl velmi jednostranně. O vítězství finalisty minulého ročníku rozhodl třetím hattrickem v Lize mistrů Neymar a víc třígólových zápasů v soutěži už mají jen Cristiano Ronaldo s Messim po osmi. Tři hattricky mají na kontě také Lewandowski, Gómez, Filippo Inzaghi a Luiz Adriano.

O zbývající dva góly domácích, kteří měli osmifinále jisté už před dohrávkou, se postaral Mbappé a Paris St. Germain jen o dva zásahy zaostal za klubovým rekordem, kterým je v pohárech tři roky staré vítězství 7:1 nad Celticem. Pařížané díky výhře prošli do play off z prvního místa, druhé bylo Lipsko.

Real si místo v osmifinále zajistil výhrou 2:0 nad Mönchengladbachem, o které rozhodl dvěma góly v prvním poločase Benzema. Bílý balet do play off prošel z prvního místa v tabulce a vylepšil vlastní rekord, když se do vyřazovací části dostal i při 25. účasti v Lize mistrů.

Navzdory prohře mohl slavit i Mönchengladbach, který skončil ve skupině B za Realem se ztrátou dvou bodů druhý. Německý celek měl sice stejně bodů jako Doněck, jenž dnes remizoval 0:0 s Interem Milán, do play off ho ale posunula lepší bilance ze vzájemných zápasů se Šachtarem.

Bergamo v přímém souboji o postup porazilo 1:0 Ajax. Cestu za účastí v jarní části mu usnadnil v 79. minutě záložník Gravenberch, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Výhru hostům poté zařídil pět minut před koncem Muriel a Atalanta i při druhé účasti v Lize mistrů postoupila do play off. Do vyřazovací části doprovodila vítěze skupiny Liverpool.

Přímý duel o postup do osmifinále zvládlo také Atlético Madrid a v Salcburku díky zásahům Hermosa a Carrasca zvítězilo 2:0. Domácí prožili smolný zápas, protože už ve druhé minutě trefil Berisha tyč a stejně poté v 78. minutě dopadl za nepříznivého stavu 0:1 i Mwepo.

Los osmifinále se uskuteční 14. prosince a první zápasy budou na programu 16. února.

Góly Domácí: Hosté: 85. Muriel Sestavy Domácí: A. Onana – Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez (90+2. Timber, 90+6. E. Álvarez), Tagliafico (64. Huntelaar) – Klaassen, Labyad (64. Ekkelenkamp), Gravenberch – Antony, Brobbey (46. Promes), Tadić (C). Hosté: Gollini – Tolói, Romero, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (79. Palomino) – Pessina – A. Gómez (C), D. Zapata (79. Muriel). Náhradníci Domácí: Stekelenburg, Kotarski, Álvarez, Ekkelenkamp, Klaiber, Huntelaar, Promes, Timber, Rensch Hosté: Rossi, Sportiello, Depaoli, Iličić, Malinovskyj, Lammers, Muriel, Mojica, Palomino, Panada, Piccini, Ruggeri Karty Domácí: Gravenberch, Tagliafico, Gravenberch Hosté: Hateboer, Freuler Rozhodčí Grande – Yuste, Fernandez (vš. ESP) Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam

SESTŘIH LM: Ajax - Atalanta 0:1. Postup vystřelil hostům Muriel

SESTŘIH LM: Ajax - Atalanta 0:1. Postup vystřelil hostům Muriel

Góly Domácí: 62. Scholz Hosté: 1. M. Salah Sestavy Domácí: Hansen – D. Cools, Sviatchenko (C), Scholz, Paulinho – Cajuste, Onyeka (63. Isaksen), Evander – Dreyer (76. Sisto), Kaba (90. Pfeiffer), Mabil (63. Anderson). Hosté: Kelleher – Alexander-Arnold, R. Williams, Fabinho (46. Koumetio), Tsimikas (61. Robertson) – Keïta (62. J. Henderson), Diogo Jota (87. Mané), Clarkson – M. Salah, Minamino, Origi (71. Firmino). Náhradníci Domácí: Thorsen, Ottesen, Höegh, Andersson, Sisto, Vibe, Pfeiffer, Anderson, Madsen, Dyhr, Isaksen, Sery Hosté: Adrián, Wijnaldum, Jaroš, Firmino, Mané, Henderson, Jones, Robertson, Matip, Cain, Williams, Koumetio Karty Domácí: Onyeka, D. Cools, Anderson Hosté: Kelleher Rozhodčí Letexier – Rahmouni, Gringore Stadion

Góly Domácí: 21. Neymar, 38. Neymar, 42. Mbappé, 50. Neymar, 62. Mbappé Hosté: 57. Topal Sestavy Domácí: Navas – Florenzi (80. Pembele), Marquinhos (C) (67. Kehrer), Danilo Pereira, Kimpembe (80. A. Diallo), Bakker – Verratti (80. Gueye), Paredes, Rafinha Alcântara (46. Di María) – Mbappé, Neymar. Hosté: Günok – Rafael (68. Giuliano), Ponck, Topal, Kaldırım (68. Bolingoli-Mbombo) – Özcan, Tekdemir (C) (89. Chadli), Kahveci – Gulbrandsen (80. Kaplan), Crivelli (68. Ba), Türüç. Náhradníci Domácí: Dagba, Diallo, Di María, Fadiga, Gueye, Herrera, Kean, Kehrer, Kurzawa, Letellier, Pembele, Rico Hosté: Ba, Babacan, Bolingoli-Mbombo, Giuliano, Chadli, Kaplan, Karakus, Kivanc Karty Domácí: Pembele Hosté: Tekdemir, Rafael, Günok, Crivelli Rozhodčí Haţegan – Șovre, Gheorghe (ROU) Stadion Parc des Princes, Paříž

SESTŘIH LM: PSG - Basaksehir 5:1. Dohrávaný zápas skončil debaklem

SESTŘIH LM: PSG - Basaksehir 5:1. Dohrávaný zápas skončil debaklem

Góly Domácí: Hosté: 39. Hermoso, 86. Carrasco Sestavy Domácí: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber (90. Onguéné), Ulmer (C) – Mwepu (90. Sučić), Junuzović, Szoboszlai (90. Okugawa) – M. Beriša – Daka (73. Okafor), S. Koïta (79. Adeyemi). Hosté: Oblak – Trippier, Savić, Felipe, Hermoso – M. Llorente (90+1. Lodi), Saúl (64. H. Herrera), Koke (C), Carrasco (89. Lemar) – L. Suárez (64. Á. Correa), Félix (89. Torreira). Náhradníci Domácí: Coronel, Walke, Vallci, Onguéné, Sučić, Farkas, Adeyemi, Okugawa, Okafor Hosté: Grbić, San Román, Torreira, Correa, Lemar, Lodi, Herrera, Šaponjić, Vitolo, Vrsaljko, Moya Karty Domácí: Ramalho Hosté: Simeone, Hermoso, Savić Rozhodčí Taylor – Beswick, Nunn (ENG) Stadion Red Bull Arena, Salzburg

SESTŘIH LM: Salcburk - Atlético 0:2. Přímý souboj o postup vyhráli hosté

SESTŘIH LM: Salcburk - Atlético 0:2. Přímý souboj o postup vyhráli hosté

Góly Domácí: 63. Süle, 80. Choupo-Moting Hosté: Sestavy Domácí: Neuer (C) – B. Sarr, J. Boateng (69. Richards), Süle, A. Davies (69. Lucas Hernández) – Roca, Goretzka (61. Musiala) – Sané (85. Stiller), T. Müller (46. Gnabry), Costa – Choupo-Moting. Hosté: Guilherme – Živogljadov, Ćorluka (C), S. Rajković, Rybus – Rybčinskij (88. Siljanov), Ignatěv, Magkejev, An. Mirančuk, Kamano (76. Josifov) – Éder. Náhradníci Domácí: Nübel, Pavard, Gnabry, Hernández, Coman, Stiller, Richards, Musiala, Zaiser, Akwo Arrey-Mbi Hosté: Savin, Kočenkov, Lyscov, Siljanov, Josifov Karty Domácí: J. Boateng, Sané Hosté: Živogljadov Rozhodčí Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI) Stadion Fussball Arena, Mnichov

SESTŘIH LM: Bayern - Lokomotiv 2:0. Obhájce potvrdil dominanci ve skupině

SESTŘIH LM: Bayern - Lokomotiv 2:0. Obhájce potvrdil dominanci ve skupině

Góly Domácí: 9. Benzema, 32. Benzema Hosté: Sestavy Domácí: Courtois – L. Vázquez, Ramos (C), Varane, F. Mendy – Kroos, Casemiro, Modrić – Rodrygo (74. Arribas), Benzema, Vinícius Júnior (74. Asensio). Hosté: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (46. Lazaro) – Kramer (85. Bénes) – Thuram (85. Herrmann), Stindl (C) (85. H. Wolf), Neuhaus – Pléa, Embolo (46. Zakaria). Náhradníci Domácí: Lunin, Altube, Carvajal, Militao, Fernández, Asensio, Odriozola Arzallus, Marcelo, Arribas, Isco Hosté: Grün, Sippel, Lang, Herrmann, Zakaria, Wolf, Beyer, Traoré, Lazaro, Bénes, Poulsen Karty Hosté: Zakaria Rozhodčí Björn Kuipers – Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (všichni Nizozemsko) Stadion Estadio Alfredo Di Stefano (Madrid)

SESTŘIH LM: Real - Mönchengladbach 2:0. Benzema rychle vystřelil postup

SESTŘIH LM: Real - Mönchengladbach 2:0. Benzema rychle vystřelil postup

Sestavy Domácí: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, Bastoni (86. D'Ambrosio), Hakimí (85. Darmian), Barella – Brozović, Gagliardini (76. Alexis Sánchez), Young (69. Perišić) – R. Lukaku, Lautaro Martínez (85. Eriksen). Hosté: Trubin – Dodô, Bondar, Vitão (36. Chočolava), Matvijenko – Kovalenko, Stěpaněnko (C), Maycon – Tetê (65. Solomon), Marlos (64. Patrick), Taison (86. Dentinho). Náhradníci Domácí: Radu, Stanković, Darmian, Kolarov, D'Ambrosio, Ranocchia, Perišić, Eriksen, Sensi, Sánchez Hosté: Pjatov, Ševčenko, Antônio, Chočolava, Cipriano, Bolbat, Solomon, Sudakov, Patrick, Dentinho, Vjunnik Karty Domácí: Gagliardini, Hakimí, Brozović, Hosté: Vitão, Trubin Rozhodčí S. Vinčić (Slovinsko) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán (82 955 míst)

SESTŘIH LM: Inter - Šachtar 0:0. Marný tlak, domácí končí v pohárech

SESTŘIH LM: Inter - Šachtar 0:0. Marný tlak, domácí končí v pohárech

Góly Domácí: 48. F. Torres, 77. Agüero, 90. Sterling Hosté: Sestavy Domácí: Steffen – Walker, García (26. Stones), Laporte, N. Aké – Gündoğan (46. Sterling), Fernandinho (C), Foden – Mahríz (66. Agüero), F. Torres, B. Silva. Hosté: Mandanda (C) – Sakaj, Álvaro González, Balerdi, Nagatomo – M. Sanson, Kamara (67. Rongier), Gueye (75. Strootman) – Thauvin (75. M. Aké), Germain (76. Benedetto), Payet (67. Cuisance). Náhradníci Domácí: Carson, Stones, Sterling, Jesus, Agüero, De Bruyne, Mendy, Cancelo, Nmecha, Doyle, Palmer, Bernabé Hosté: Pelé, Vanni, Strootman, Benedetto, Henrique, Ćaleta-Car, Cuisance, Rongier, Aké, Chauí, Perrin Karty Hosté: Gueye Rozhodčí Meler – Eyisoy, Komurcuoglu (všichni TUR) Stadion Etihad Stadium, Manchester

SESTŘIH LM: Manchester City - Marseille 3:0. Jasný duel prvního s posledním

SESTŘIH LM: Manchester City - Marseille 3:0. Jasný duel prvního s posledním

Góly Domácí: Hosté: 10. Otávio, 77. Uribe Sestavy Domácí: J. Sá – Rafinha Ferreira, R. Semedo, Cissé, Holebas – Bouchalakis (C), M. Camara (35. Fortunis), M'Vila – Vrousai (73. Soudani), El Arabi (81. Ba), Masouras (46. Randjelović). Hosté: D. Costa – Nanú, Leite, Mbemba, Sanusi – Grujić, Baró (64. Uribe), Otávio (C) (79. M. Sarr) – Mário (72. J. M. Corona), Anderson (63. L. Díaz) – Toni Martínez (80. Evanilson). Náhradníci Domácí: Karargyris, Tzolakis, Vinagre, Ba, Papadopoulos, Fortunis, Rodrigues, Androutsos, Sourlis, Randjelović, Soudani Hosté: Marchesín, Sarr, N'Diaye, Uribe, Corona, Vieira, Díaz, Taremí, Nakadžima, Marega, Manafá, Evanilson Karty Domácí: Fortunis, R. Semedo, Rafinha Ferreira, R. Semedo Hosté: Nanú, L. Díaz Rozhodčí F. Brych –