Sparta vs. Rapid: bitva v zákopech. Jak přípravu ovlivňuje soupeř za kopcem

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Hlavní bitva vypukne až 20. července, tedy za devět dní. První zákopové půtky mezi Spartou a Rapidem Vídeň, tedy soupeři ve druhém předkole Ligy mistrů, ovšem probíhají už nyní. Letenští navzdory losu vyrazili i letos na herní soustředění do Rakouska. I s vědomím, že úhlavního nepřítele pro úvod sezony mají de facto za kopcem. Jak to ovlivňuje jejich přípravu?

Je to sousloví, které na soustředění Sparty v Bad Kleinkirchheimu rezonuje snad úplně nejvíc. Rapid Vídeň. Slyšíte o něm mluvit hráče, logicky ho často zmiňují i trenéři. Aby ne, právě tenhle klub totiž stojí Pražanům v cestě za jistou účastí v základní skupině Evropské ligy a s ní spojeným bonusem ve výši 93 milionů korun.

„Prioritou pro nás je postup do základní skupiny evropských pohárů, tomu v přípravě a úvodu sezony podřídíme všechno,“ zopakoval několikrát Pavel Vrba. Zkušený kouč se nijak netají tím, že jeho snem je účast v Lize mistrů. Ani její sestrou Evropskou ligou by ovšem nepohrdl.

Rudí proto bedlivě sledovali červnový los, ze tří možností jim z osudí propadl právě vídeňský velkoklub. Navzdory tomu ovšem na Spartě nezvažovali, že by změnili zaběhnuté pořádky z posledních letních příprav.

„Trpělivě jsme na los čekali, protože jsme si uvědomovali, že je velký rozdíl, jestli dostaneme třeba Galatasaray, či Rapid. Nezvažovali jsme ale, že bychom na základě soupeře přesunuli dějiště letního kempu,“ vykládá ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík.

Sparťané tak jako už tradičně na začátku července sbalili saky paky a vyrazili na jih. Směr Korutany, konkrétně horské městečko Bad Kleinkirchheim. I s vědomím, že se přesouvají takřka do chřtánu nejbližšího soka.

SCÉNÁŘE PRO LETENSKÉ Pokud Sparta postoupí... …zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy a s ní spojený základní bonus ve výši 93 milionů korun. Dál navíc zůstane ve hře o Ligu mistrů. Pokud Sparta nepostoupí... …propadne sítem do třetího předkola Evropské ligy. V něm by narazila buď na skotské St. Johnstone, nebo kyperský Anorthosis Famagusta.

„To bychom ale asi museli být v Austrálii, aby se za námi nedostali,“ usmívá se Vrba. „Myslím, že v dnešní době není problém si dohledat všechny potřebné informace.“

Letenští v tomhle případě upřednostnili komfort vlastní přípravy před úzkostlivou snahou zůstat pro Rapid co nejvíce tajemní. V Rakousku mají veškerý potřebný servis. Výtečně připravenou tréninkovou plochu, nadstandardně vybavený hotel, navíc v okolí řadu silných soupeřů pro přípravné zápasy.

„Nic nám tu neschází, jsme tu spokojení. Podmínky jsou tu opravdu ideální,“ pokyvuje Vrba hlavou.

To ovšem neznamená, že by Sparta ztratila obezřetnost. Naopak, oproti předchozím rokům je klub v tomhle směru mnohem víc na špičkách. Před každou tréninkovou jednotkou lidé z realizačního týmu pečlivě monitorují, kdo se v areálu tréninkové plochy pohybuje. Přístup k hřišti je otevřený, nelze ho nijak zamezit. Je ovšem dobré vědět, pokud je nějaký „vetřelec“ poblíž.

Zatímco tréninkový dril Sparty žádní nezvaní hosté zatím nenarušují, přípravné zápasy píšou jiný příběh. Ty už si totiž rakouská protistrana ujít nenechá. Ať už zdejší novináři, ale především přímo zástupci Rapidu.

„Máme přehled o tom, že Rapid naše přípravná utkání velmi zajímají. Jezdí na ně většinou v počtu jednoho až tří lidí. Pozorovatelé, skauti, asistent trenéra. Všichni mají notýsky a bedlivě si dělají poznámky,“ popisuje Kasík.

V praxi to funguje tak, že se vyslanci vídeňského celku důmyslně rozmístí po celém stadionu, aby mohli svého soupeře sledovat z různých úhlů. Poznatků z každého duelu nashromáždí spoustu, úplně nabito před klíčovým dvojzápasem ovšem mít nebudou.

Vrba totiž rozhodně všechny karty na stůl nevykládá. Vědom si toho, že je jeho mužstvo pod pečlivou kuratelou, odkrývá jen nezbytnou část svých zbraní.

„Jsou určité věci, které tady na soustředění nebudeme nacvičovat ani hrát. Necháme si to až do Prahy na finální část přípravy, případně přímo na zápasy s Rapidem,“ mrká kouč šibalsky.

Za jiné konstelace by přitom Pražané na soustředění pilovali úplně všechno, i s ohledem na blížící se start ligového ročníku. Letos ovšem ne. Některé věci zůstanou utajeny, Sparta je vybalí až v bezpečí za zdmi domovského Strahova.

Každá mince ale má dvě strany. I tahle. Jak to má Rapid blízko za Spartou, má to ona stejně blízko za svým konkurentem.

„Je to vzájemné. Samozřejmě se snažíme maximálně využít naší současné destinace, abychom i my získali o soupeři co nejvíc informací,“ hlásí Kasík.

V praxi to bylo k vidění včera. Sparťané po dopoledním tréninku vyrazili na oběd, který byl na programu ve 13 hodin. Jen o pár minut později se rozrazily hotelové dveře, ze kterých vyběhl videotechnik Ondřej Janda. V patách měl asistenta Luboše Loučku. Právě oni měli na starost monitoring přípravného duelu s FC Kodaň přímo z místa. Stejně tak Sparta pozorovala i jeho předešlá utkání.

„Poznatků, ze kterých půjde čerpat, budeme mít dostatek,“ nepochybuje Vrba.

Kdo si v téhle zákopové bitvě připraví lepší půdu pro otevřenou konfrontaci na hřišti? Jasno bude už za necelé tři týdny.

Pešek o rakouském soupeři: Mají smrtící brejky

V pátek se připojil ke sparťanské výpravě na soustředění v Rakousku, už za několik dní bude moci Jakub Pešek coby nová posila pomoct Letenským v boji s Rapidem Vídeň ve druhém předkole Ligy mistrů. Tradiční klub totiž dobře zná z rok staré konfrontace ještě v dresu Liberce. „Pamatuju si, že byli hodně silní v kombinaci, šikovní na balonu,“ vykládá.

K novým spoluhráčům jste se společně s Adamem Hložkem připojil až v pátek večer. Jaké bylo přivítání?

„Přijeli jsme, když se kluci zrovna vraceli ze zápasu. Mám radost, že jsem je mohl hned všechny vidět. Těším se, že to pro mě zase začne.“

Coby odchovanec Spartu pochopitelně důvěrně znáte, jak to ale máte s členy současného kádru?

„Dost klukům znám. Když jsem ze Sparty odcházel do Budějovic, tak jsem krátce nakoukl do áčka. A byl tam tehdy jenom Bořek. Jinak nikdo. V reprezentaci jsem ale poznal Davida Pavelku, Hložana, Čeldu, bylo nás tam víc. To mi určitě pomůže. Věřím, že se ve zbytku soustředění poznám dobře se všemi a bude to klapat.“

Může se projevit, že jste se k mužstvu vzhledem k povinnostem v národním týmu připojil později?

„Už mám nějaké zkušenosti, zvládnu to. Kdybych byl mladší, změna prostředí by se mnou třeba zamávala. Ale už jsem ve fotbale něco zažil, pár přestupů mám za sebou. Jsem otrkaný, vím, do čeho jdu. Chci do toho šlápnout společně s klukama, máme před sebou několik cílů.“

Tím prvním je úspěch ve druhém předkole Ligy mistrů. Jakého jste si přál soupeře?

„Sledovali jsme to s Hložanem. Doufal jsem v Rapid, to se vyplnilo. Věřím, že to byl dobrý tip, snad to zvládneme. Je to pro nás strašně důležitý dvojzápas.“

Rapidu jste čelil loni v létě v rámci přípravy ještě jako hráč Liberce. Vybavíte si to utkání?

„Určitě. Byl to těžký zápas, protože jsme byli na soustředění a měli těžké nohy. Nevzpomínám na to moc hezky. (usmívá se) Mají krásný stadion, určitě nás nečeká nic jednoduchého.“

Zaujalo vás něco na hře rakouského celku?

„Pamatuju si, že byli hodně silní v kombinaci, šikovní na balonu. Měli hodně smrtící brejky. Je to velký klub, nebude to snadné.“

Jak jste si užil účast na končícím EURO?

„Už samotná nominace byla překvapivá. Jsem za ni šťastný, protože to byl obrovský turnaj a pro mě velké zkušenosti. Věřím, že je zúročím právě ve Spartě. I když jsem nedostal prostor na hřišti, mohl jsem být součástí týmu, to pro mě bylo něco neuvěřitelného. Nasál jsem krásnou atmosféru, udělal se úspěch. V životě na to nezapomenu.“

Převládá spíš zklamání z toho, že jste neodehrál ani minutu, nebo naopak pozitiva, že jste na takové akci vůbec mohl být?

„S odstupem času mě trošku mrzí, že jsem nenastoupil, ale převládají krásné emoce. Konečně jsem viděl po covidu plný stadion. V Budapešti to bylo něco nádherného, navíc skvělý zápas. Pro mě je to motivace do další práce, abych příště ten dres mohl navléknout.“