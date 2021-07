Odříznutý Hložek, zlá produktivita i příslib Höjer. Co ukázala Sparta?

Nejprve strmě nahoru a pak volným pádem dolů. Takový byl první soutěžní zápas Sparty v nové sezoně. Vzpomínat na něj Letenští určitě nebudou v dobrém, na Rapidu totiž v úvodním duelu 2. předkola Ligy mistrů podlehli 1:2 a výrazně si zkomplikovali cestu do vysněné Evropy. Podívejte se, co všechno třaskavý mač ve Vídni ukázal.

Osudový zlom Dlouho to z pohledu Sparty vypadalo až idylicky. Bleskový úvodní gól, pak kontrola utkání až do poločasové přestávky. Po ní se ovšem hosté podlomili, nechali se zatlačit před vlastní šestnáctku a dvakrát během osmi minut povolili. „Bohužel tam byly tři situace, kdy jsme se blbě vytočili u presinku, a pustili jsme soupeře až k našemu vápnu. Tam jsme to potom nedohráli, což byla základní chyba. Dopustili jsme se jí víckrát a Rapid toho využil,“ mrzelo záložníka Ladislava Krejčího mladšího, autora jediné branky hostů. Lob Christopha Knasmüllnera padá do sparťanské branky • Foto Dominik Bakes / Sport

Jeden gól málo Produktivita, to je hlavní zbraň Sparty pod taktovkou Pavla Vrby. V klíčový moment jí ovšem v úterý večer zradila. Jedna vstřelená branka v takovém utkání, to je hrubě nedostatečný počin. Rapid totiž ukázal v defenzivě spoustu děr. Letenští ale šance buď zahazovali, nebo se o ně připravili nepřesnou předfinální fází. „Nejsem spokojený s tím, že jsme nebyli dostatečně produktivní. Byly tam situace, které jsme měli vyřešit lépe. Bohužel se to nepodařilo,“ zlobil se Vrba. Bořek Dočkal se drží za hlavu po vyrovnávacím gólu Rapidu • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Utopený Hložek Čekalo se od něj určitě víc. Logicky, Adam Hložek je už v osmnácti letech hlavní hvězdou Sparty. Na jeho obranu je ovšem třeba zmínit, že se mu nedostalo adekvátní podpory od záložní řady. Na hrotu byl často odříznutý, s mohutnými obránci Rapidu to měl pořádně složité. „Měl to strašně těžké. Stopeři Rapidu hráli dobře a důrazně. Při prvním zákroku mu dali jasně najevo, kdo je pánem na hřišti. Měl to složitější, přesto jsme ho mohli využít víc,“ uznal Vrba. V odvetě musí Letenští mladému střelci vytvořit mnohem lepší servis. On je na oplátku může dotáhnout za obratem. Sparťan Adam Hložek po porážce na hřišti Rapidu Vídeň • Foto Dominik Bakes / Sport

Höjer v testu obstál Byla to velká neznámá. Jak Casper Höjer ustojí první ostrou prověrku? Příprava z pohledu letní posily nebyla ideální. Dánský obránce si těžko zvykal na náročné tréninkové dávky, hlavně v úvodu přípravného bloku dostalo jeho tělo pořádně zabrat. Na Rapidu se ale Seveřan ukázal ve velmi dobrém světle. Vyzařoval z něj klid. S míčem na noze nepanikařil, dokázal hru uklidnit a najít konstruktivní řešení. Do šestnáctky soupeře poslal několik štiplavých centrů, navíc si plnil i defenzivní povinnosti. Jeho výkon je směrem do budoucna rozhodně příslibem. Casper Höjer v utkání proti Rapidu Vídeň • Foto Blesk:TONDA TRAN

Střídání…Nepřišlo pozdě? Bylo to velké téma prakticky hned po závěrečném hvizdu. Střídání Sparty, respektive jejich načasování. Trenér Vrba totiž do základní jedenáctky sáhl až v momentě, kdy už byl Rapid za stavu 1:1 v laufu a k vítězství měl blíž. „Reagovali jsme v momentě, kdy vývoj utkání přestal být příznivý. Chtěli jsme to posílit do ofenzivy, zasáhnout do toho. Nevím, jestli to bylo pozdě. Nedokážu posoudit,“ pokrčil rameny sparťanský kouč. Poprvé hráče protočil až v 69. minutě, v rukávu přitom měl velkou sílu. Karabec, Karlsson, Pešek… Zklamaný kouč Sparty Pavel Vrba při zápase na Rapidu • Foto Tonda Tran/Czech News Center