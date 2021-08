Vácha: Hložek potřebuje gól na TOP úrovni. Panák? Nejlepší hráč Sparty

Hlavně v úvodu držela s francouzským favoritem krok statečně, nakonec ale Sparta Monaku podlehla 0:2. „Obrovská škoda prvního gólu, který padl po standardce. Do té doby soupeř žádnou vážnější šanci neměl,“ litoval Lukáš Vácha, kapitán sparťanského béčka, který utkání hodnotil ve studiu iSport.cz. Řešily se i rasistické urážky, které z řad domácích fanoušků slyšel autor úvodní branky Aurélien Tchouameni.

Dvougólová porážka znamená, že šance Pražanů na postup do play off Ligy mistrů se výrazně snížily. A to i proto, že Letenští nedokázali v prvním poločase proměnit ani jednu ze dvou slibných příležitostí. Hlavně hlavičce Adama Hložka moc nechybělo.

„Jeho šance byl zlomový moment první půle, Sparta mohla jít do vedení. Adam góly střílet umí, teď ale ještě potřebuje nějaký na té absolutně špičkové úrovni,“ podotkl Vácha.

Talentovaný forvard se přimotal i k inkasovanému gólu, před zásahem na 0:1 se právě od něj odpoutal střelec Tchouameni. „Hložek špatně přečetl náběh soupeře a pustil ho k hlavičce. Ale je potřeba říct, že Golovin roh trefil do ideálního místa,“ poznamenal Radek Špryňar, druhý host studia a redaktor deníku Sport.

Sparta - Monaco: Sparta prohrává, po rohu se až příliš snadno trefil Tchouameni - 0:1!

Po vedoucím gólu Monaka se na Letné řešily rasistické projevy z části hlediště, hráči soupeře si stěžovali rozhodčímu Oliverovi. „Sparta s rasismem dlouhodobě bojuje, na stadion to nepatří,“ řekl Vácha. „Pro mě jde o absolutně nepřijatelné chování sparťanských fanoušků. Na český fotbal to vrhá špatné světlo, navíc po nedávných událostech kolem Ondřeje Kúdely,“ přidal se Špryňar.

Po změně stran už Monaco hru víc kontrolovalo a další trefou rozhodlo. „Druhý gól Spartu definitivně knokautoval. Monaco ukázalo obrovskou kvalitu, z minima vytěžilo maximum. Ve druhé půli zodpovědně bránilo a hlídalo si výsledek. Mělo kompaktní obranu, ukázalo, že třetí ve francouzské lize neskončilo jen tak,“ ocenil Vácha soupeře českého vicemistra.

Kdo si taky zasloužil pochvalu, byl Filip Panák. Podle obou expertů nejlepší hráč Sparty. Pětadvacetiletý fotbalista po vleklých zdravotních problémech opět nastoupil s Dávidem Hanckem ve stoperské dvojici a zase obstál.

„Odehrál skvělé utkání. Pochybovačům ukázal, že zvládne i evropský pohár. Určitě pro něj jde o obrovské zadostiučinění. Jenom potvrzuje, že Sparta si před lety vybrala dobrého hráče. Moc mu po všech zraněních držím palce,“ prohlásil Vácha.

„Líbí se mi, jak je Panák kreativní. Současný fotbal takový styl hry vyžaduje. A dá se čekat, že pokud bude hrát dál, bude se ještě zlepšovat. Pro Spartu jde o obrovský bonus,“ doplnil Špryňar.

SESTŘIH: Sparta padla na Letné s Monakem 0:2 a Liga mistrů se jí vzdálila