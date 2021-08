Rasismus na Spartě! Odnesl to střelec gólu, kotli domlouval Lafata

Je to něco, s čím se Sparta jako klub snaží roky bojovat. V některých případech to bohužel nezabírá. Původně sváteční bitvu s hvězdným Monakem totiž už v prvním poločase zastínily rasistické pokřiky některých ´fanoušků´, které si po vstřelené brance vyslechl střelec Aurélien Tchouameni.

Projev jednotlivců ve sparťanském kotli hráče knížecího klubu pobouřil, v jednu chvíli se dokonce zdálo, že na protest opustí hřiště. Sudí Michael Oliver dal gesty jasně najevo, že celý incident zaznamenal. „Ještě jednou a zápas bude ukončen, čili kontumován,“ zaznělo z úst hlasatele.

Rozjitřené emoce se snažil v poločasové přestávce klidnit bývalý kapitán a klubová legenda David Lafata, který vyrazil přímo na hrací plochu a osazenstvu domácího kotle domlouval. Sparťané po zápase jen zatleskali na půlce hřiště, před kotel až poté předstoupil kapitán Bořek Dočkal.

„Vyhráli jsme, ale hlavní pro mě je, co se stalo po našem prvním gólu. Jsme všichni smutní a zklamaní, že se tohle děje ve 21. století na fotbalových hřištích. Moc bych si přál, aby se to zastavilo, protože jsme si všichni rovni. Fotbal by měl být mostem. Na hráče jsme hrdý, protože jsme na to reagovali správně. Někteří byli hodně naštvaní, ale přijeli jsme sem hrát fotbal,“ okomentoval po zápase trenér Monaka Niko Kovač. „Je třeba zdůraznit, že to nebyla otázka všech fanoušků na stadionu,“ doplnil.

Už nyní je prakticky jisté, že nechutný projev JEDNOTLIVCŮ bude mít dohru u disciplinární komise UEFA. Ta v těchto případech postupuje podle dané šablony. První prohřešek = pokuta. Druhý prohřešek = zavřená tribuna. Třetí prohřešek = uzavřený stadion.

Sparta už na tuhle spirálu nakračuje. Bohužel.