Kolářův kiks? Jeho gól, měl to pokrýt tělem, řekl Kozel. Šmicer se zastal

Dlouho na budapešťském stadionu vypadal méně jistě.domácí Denes Dibusz. Riskoval při rozehrávce a hlavně Jan Kuchta mu dělal při napadání problémy, pak se ale zaskvěl při ráně Nicolae Stancia.

Zato Ondřej Kolář neměl vlastně vůbec žádnou práci, až do os(t)udného momentu těsně před přestávkou. Taras Kačaraba ve skluzu odehrával míč před dotírajícím domácím útočníkem směrem ke svému brankáři. Tomu ale přihrávka přeskočila nohu a Groupama Arena vybuchla nečekaným nadšením.

„Já si myslím, že to je gól Koláře. Měl si to pokrýt tělem. Tohle by se stát nemělo,“ okamžitě našel viníka ve studiu O2 TV bývalý slávistický obránce Luboš Kozel.

To Vladimír Šmicer našel malou omluvu: „Poslední skok balonu byl úplně jinej. Je tam drn, přes který mu míč přeskočil nohu,“ divil se s tím, že velkou zásluhu na brance měl i trávník v malém vápně.

Nešlo o první chybu Ondřeje Koláře, stačí si vzpomenout na poslední ligový zápas v Teplicích. Trenéři po něm ale vyžadují, aby se hodně zapojoval do rozehrávky. Když brankář nechybuje, dávají týmu jeho přednosti při hře nohou velkou převahu. To možná chtěl využít i tentokrát.

„Kolář na míč nekoukal, už přemýšlel, kam bude hrát dál. Může to zamávat s psychikou a Ondra Kolář už nějaké chyby udělal. Snad má zkušenosti a moc to Slavii stát nebude,“ zamyslel se Luboš Kozel.

Další pohroma ale přišla hned po přestávce. Po faulu Tarase Kačaraby domácí proměnili penaltu a dostali se do dvoubrankového náskoku.

„Gól jsme si dali sami, to se stane, to nemůžeme Kolimu vyčítat, skočilo mu to přes nohu. Pak nás podržel po mém zkratu,“ byl po zápase kolegiální Tomáš Holeš. Slavia v Budapešti prohrála 0:2.