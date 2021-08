Analýza Ferencvárose: Pozor na bratry! Gólman? Čaroděj se špatnýma nohama

Slavia získala tři tituly v řadě v Česku, Ferencvárosi se to samé povedlo v Maďarsku. Takže se dá očekávat, že třetí předkolo Ligy mistrů bude vyrovnané a rozhodnou v něm patrně detaily. Z analýzy deníku Sport vyplývá, že červenobílé čeká sebevědomé a technicky zdatné mužstvo, které umí otevřít hluboký blok i udeřit z brejku. Naopak směrem dozadu je maďarský soupeř bohorovný a nedůsledný, až příliš spoléhá na slušného gólmana, což by se dalo využít. Ke klíčovým hráčům FTC patří dva bratři s nezvyklým příjmením Mmaee.

Obrana – docela kreativní. Ale slabší

Klíčovou osobou zadních řad Ferencvárose je zase Sammy Mmaee, starší bratr útočníka Ryana Mmaeho. Odchovanec Standardu Lutych přišel do maďarské metropole v únoru 2021. Kromě posouvání míče do záložní řady je schopný rozdávat diagonální míče za obranu soupeře, když se sešikuje do bloku. Za 90 minut zatím v této sezoně rozdal 6,58 dlouhého míče s úspěšností 67,9 procenta. Dlouhé míče dělají zhruba deset procent jeho přihrávek. Nepodstupuje příliš mnoho soubojů – 12,92 souboje na 90 minut s úspěšností 56,4 procenta. Na jednu stranu takové číslo by bylo v české lize podprůměrné, na druhou Ondřej Kúdela souboje také nevyhledává (10,57 s úspěšností 60,1 procenta). Slušnou rozehrávku má i druhý stoper Miha Blažič.

Sammy Mmaee • Foto iSport.cz