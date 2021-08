Ligu mistrů si nezahrají Pekhart ani Vaclík. Končí i Rangers a Midtjylland

Slavii nestačila k postupu výhra 1:0 nad Ferencvárosem Budapešť, český šampion první duel prohrál 0:2.

Slavia rozehraje vzájemný dvojzápas ve čtvrtek 19. srpna doma v Edenu. Pokud by neuspěla, přešla by do skupiny nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Varšavská Legia, která již dříve vyřadila Floru Tallinn nebo Bodö Glimt, si sice přivezla z prvního duelu ze Záhřebu nadějný výsledek 1:1, už po 20 minutách hry však inkasovala po pohotové střele Bartola Franjiče. Polský mistr se ve druhé části snažil vyrovnat a na hřiště přišel v 56. minutě i odchovanec Slavie Pekhart. Kýženou branku, která by mu přinesla prodloužení, ale nevstřelil.

Legia odehrála zápas v sestavě: Boruc - Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki - Juranovič, Slisz, Martins (46. Josue), Luquinhas, Mladenovič - Emreli (56. Pekhart), Lopes (71. Muci).

PRVNÍ DOJEM: Jako druhý Tiraspol? Proč došlo k vyřazení, které se nemělo stát

Sen o Lize mistrů se rozplynul i českému reprezentačnímu brankáři Tomáši Vaclíkovi, jehož Olympiakos vypadl s bulharským Ludogorcem Razgrad na pokutové kopy. Po úvodní remíze 1:1 skončila i odveta po prodloužení nerozhodně 2:2. Před Vaclíkem dostal přednost v bráně znovu osmnáctiletý Konstantinos Tzolakis, ten však v penaltovém rozstřelu nechytil ani jeden pokus soupeře. Fotbalisté řeckého týmu neproměnili dva pokusy.

Dál jde naopak švýcarský celek Young Boys Bern, který mohl být v případě postupu Slavie přes Ferencváros jeho dalším protivníkem. Do odvety s rumunskou Kluží sice nevstoupil dobře a po čtyřech minutách prohrával po trefě Billela Omraniho, ještě do přestávky však dokázal duel po dvou brankách Jordana Siebatcheua a trefě Nicolase Moumiho Ngamaleua otočit a postoupit.

V boji o Ligu mistrů zůstává í Šachtar Doněck. Ukrajinský celek, který mohl narazit na pražskou Spartu, porazil v odvetě Genk stejně jako v prvním zápase 2:1. Za hosty odehrál 62 minut bývalý plzeňský záložník Patrik Hrošovský. Šachtar tak po výpadku českého vicemistra vyzve jeho přemožitele z Monaka.

Účast v prestižní soutěži si naopak nezopakuje loňský přemožitel pražské Slavie Midtjylland. Dánský tým nezvrátil v domácím prostředí úvodní prohru 0:3 s Eindhovenem a po porážce 0:1 se také přesouvá do Evropské ligy. PSV vyzve Benfiku Lisabon, která si znovu poradila se Spartakem Moskva 2:0.

Ligu mistrů si nezahrají ani Glasgow Rangers. Skotský klub vedený trenérem Stevenem Gerrardem prohrál i v domácí odvetě s Malmö 1:2. O obě branky švédského týmu se postaral chorvatský útočník Antonio-Mirko Čolak.

Odvetná utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Šeriff Tiraspol - Crvena zvezda Bělehrad 1:0 (1:0)

Branka: 45.+2 Arboleda. První zápas: 1:1, postupuje Šeriff.

Ludogorec Razgrad - Olympiakos Pireus 2:2 po prodl. (2:2, 0:1), na pen. 4:1.

Branky: 49. vlastní Semedo, 57. Sotiriu z pen. - 31. M'Vila, 68. El Arabi. ČK: 86. Ba (Olympiakos) První zápas: 1:1, postupuje Ludogorec.

Young Boys Bern - Kluž 3:1 (3:1)

Branky: 23. a 42. Siebatcheu, 25. Moumi Ngamaleu - 4. Omrani. ČK: 63. Paun (Kluž). První zápas: 1:1, postupuje Young Boys.

Glasgow Rangers - Malmö 1:2 (1:0)

Branky: 19. Morelos - 53. a 58. Čolak. ČK: 45.+1 Bonke (Malmö). První zápas: 1:2, postupuje Malmö.

Legia Varšava - Dinamo Záhřeb 0:1 (0:1)

Branka: 20. Franjič. První zápas: 1:1, postupuje Dinamo.

Nemistrovská část:

Šachtar Doněck - Genk 2:1 (1:0)

Branky: 27. Traoré, 76. António - 90. Dessers. První zápas: 2:1, postupuje Šachtar.

Midtjylland - PSV Eindhoven 0:1 (0:0)

Branka: 90.+3 Bruma. První zápas: 0:3, postupuje PSV.

Benfica Lisabon - Spartak Moskva 2:0 (0:0)

Branky: 58. Mario, 90.+2 Jaremčuk. První zápas: 2:0, postupuje Benfica.