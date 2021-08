Trpišovský: Podali jsme dobrý výkon, chyběl krok. Naznačil pohyby v kádru

Věřil ve velký obrat, Slavia na to podle něj měla. Jenže zůstalo jen u jednoho vstřeleného gólu, a to trenéra Jindřicha Trpišovského při množství vytvořených šancí a nadějných pozic mrzí nejvíc. Do play off Ligy mistrů postupuje Ferencváros. „Zkušený tým díky účasti v soutěži v minulé sezoně, proti nám to prokázal, udělal minimum chyb,“ všiml si kouč „sešívaných“.

Nemrzí vás to o to víc, že patrně odcházíte s pocitem, že jste byli o hodně lepší?

„Vždycky postoupí tým, který je momentálně lépe připravený a v lepším rozpoložení, na lepší se nehraje, ale na kvalitní provedení. Cítíme, že jsme v obou zápasech měli víc možností, šancí, asi ve všech metrikách jsme byli výrazně lepší, ale fotbal se rozhoduje v pokutovém území a tam jsme dali jen jeden gól. Pojďme si říct, že postoupil asi šťastnější tým, vstřelil gól z penalty a náš vlastňák, my své šance neproměnili.“

Jak se s tímto vědomím vyrovnáváte?

„Samozřejmě je to zklamání, podali jsme velmi dobrý výkon, byla skvělá kulisa, a prostě jsme nepostoupili… Myslím, že nám chyběl celkově krok v tom dvojzápase, bohužel nás dostaly do těžké pozice chyby, které jsme udělali v Budapešti, měli jsme dvougólové manko. Přesto tenhle výkon a průběh zápasu byl takový, že jsme to mohli úplně smazat, chyběl jeden gól, abychom šli aspoň do prodloužení a pokračovali bychom v zápase, v těch šancích a pozicích, co jsme měli, cítili jsme, že máme víc sil než soupeř na dalších třicet minut. Kouše se to hůř než minule Midtjylland. Po tom průběhu, po těch obou zápasech, při kulise, jaká tu byla. Ten tým si zasloužil jít dál.“

Jak složité teď bude bojovat o Evropskou ligu, kterou ještě nemáte jistou a čeká vás buď Legia, nebo Dinamo Záhřeb?

„Nic jednoduchého. Ale máme dost zkušených hráčů, zkušený realizační tým, prošli jsme si tím už párkrát. Teď bude důležité zvládnout ligový zápas v Boleslavi, pak co bude se zraněnými hráči… Čeká nás další válka, podobný zápas jako proti Ferencvárosi, zase s mistrem své země, velké týmy, tady už nikdy není nic jednoduchého.“

Zůstává z pohledu klubu teď před play off Evropské ligy všechno při starém, nebo se něco změní ohledně kádru?

„Bude se dělat nová soupiska na ten dvojzápas, budou tam určitě nějaké změny. Třeba Honza Bořil už začal trénovat s týmem, teď nám odešel ze hřiště Peter Olayinka… Chtěli jsme postoupit, věděli jsme, že nás od toho dělí čtyři těžké zápasy a první krok se nám nepovedl. Chceme se dostat do Evropské ligy, to je teď náš cíl. Liga mistrů spíš sen.“

Ale nahradí vám případně Evropská liga dostatečně Ligu mistrů z pohledu sportovních ambic?

„Budu rád za velké zápasy, které jsme v té soutěži už zažili, byly z toho dva postupy do jara, vynikající utkání pro lidi. Když dostaneme Evropskou ligu do Edenu, přijedou tři zajímaví soupeři a pokud to bude hratelné, bude možnost postoupit do jara. Pro české týmy je to skvělá soutěž, jak vidíme, tak podle koeficientu to pro nás bude čím dál těžší.“

Financování klubu to neohrožuje?

„Jsem trenér, ne ten, který by za to mohl mluvit. Na představenstvo nechodím, rozpočet nedělám. Neumím na to odpovědět.“

Rozhýbou se přestupy v kádru?

„Zájem o hráče ze zahraničí je, na přestup i na hostování. Podle toho se bude utvářet kádr. Ještě nás ale čeká nesmírně důležitá kvalifikace, na to se musíme zaměřit, přemýšlím nad soupiskou, třeba Ubong Ekpai vypadá na tréninku skvěle. Když přijde zajímavá nabídka na hráče, třeba odejde.“