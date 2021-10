Kritika Ronalda? Podívejte se, hájil hvězdu kouč. United zachránil obrat

Bylo to drama. Atalanta dlouho držela United zpátky a po dvou gólech z první půle mířila za nečekanými body z Old Trafford. Ale pak to přišlo, efektní tříbrankovou otočku uzavřel devět minut před koncem prudkou hlavičkou Cristiano Ronaldo. Hvězdný útočník vystřelil Manchester na první místo skupiny a po zápase (3:2) si vysloužil zastání trenéra, který odpálil dotaz reportéra z televize BT Sport.

Pracovní tempo, nasazení, defenzivní činnost. Právě tyto atributy britský tisk vyčítal Ronaldovi v posledních týdnech, ostře sledovaný Manchester byl pod palbou i kvůli nevýrazným výsledkům. Z posledních tří mačů v Premier League brali „rudí ďáblové" jen bod za remízu s Evertonem, naopak pohořeli s Leicesterem, Aston Villou a v poháru i s West Hamem.

Včerejší problémy ale podle Ole Gunnara Solskjaera smyl čas, zápas s Atalantou naplno ukázal, jak opravdu dobrý Ronaldo je. „Je vynikající před brankou soupeře. Jestli ho chce někdo kritizovat za pracovní tempo a přístup, ať se podívá na poslední zápas. Ať se podívá, kolik toho naběhal," vyprávěl, zatím ještě klidně v rozhovoru s britskou televizí.

United doháněli ztrátu po brankách Maria Pašaliče a Meriha Demirala, italský sok držel vedení až do 53. minuty. Manchesterskou otočku nastartoval Marcus Rashford. „Nehráli jsme v první půli špatně, ale dostali jsme dva góly ze dvou akcí soupeře. To muselo skončit, je to zlozvyk, který v klubu máme déle. Nepřestali jsme každopádně věřit v obrat," pokračoval 48letý kouč.

I on si po comebacku oddechl.

Čtvrt hodiny před koncem srovnal Harry Maguire, no a obrat završil právě Ronaldo. „Ani s tím nezačínejte, neurážejte hráče," obořil se viditelně rozhořčený Solskjaer na reportéra po otázce o vlažném startu. „Hráči oblékají dres Manchesteru a jsou nejšťastnější chlapi na světě, protože jsou to zrovna oni, kteří za něj mohou hrát. Miliony kluků a holek by si to přálo."

Ronaldo se každopádně trefil v letošní Lize mistrů už potřetí, se 137 zásahy si upevnil pozici historicky nejlepšího střelce. „Na konci pomáhal v našem pokutovém území, sprintoval, dělal vše, co by střední útočník dělat měl. A střílet góly umí ze všeho nejvíc,“ uzavřel Solskjaer. Za Manchester jich už nasázela portugalská hvězda od návratu šest.

Dramatická výhra posunula United na první místo skupiny F. Atalanta i Villarreal mají po čtyřech bodech, Young Boys z Bernu jsou poslední s jedinou výhrou.

Ronaldo za Manchester United 11. září (PL): United - Newcastle 4:1

14. září (LM): Young Boys - United 2:1

19. září (PL): West Ham - United 1:2

25. září (PL): United - Aston Villa 0:1

29. září (LM): United - Villarreal 2:1

2. října (PL): United - Everton 1:1

16. října (PL): Leicester - United 4:2

20. října (LM): United - Atalanta 3:2 2 góly (90 minut)

1 gól (72 minut)

1 gól (90 minut)

(90 minut)

1 gól (90 minut)

(33 minut)

(90 minut)

1 gól (90 minut)