Messi: Panenka i možnost hattricku. Proč nechal penaltu Mbappému?

Kylian Mbappé poslal PSG zkraje utkání do vedení • Reuters

Úžasný obrat našlapaného mančaftu šel v úterý večer z velké části na jeho bedra. Messi po krásné spolupráci s Mbappém v 67. minutě srovnal, ze své druhé branky v dresu PSG se ani neradoval. Okamžitě vzal balon ze sítě a mazal na půlící čáru. Gesty hecoval spoluhráče i fanoušky: „Pojďme, chceme vyhrát!“

K obratu pařížského giganta skutečně došlo. V 74. minutě odpískal sudí Guida penaltu, balon si vzal argentinský fenomén. Tentokrát zvolil jemné zakončení obloučkem, míč po vzoru legendárního československého záložníka Antonína Panenky pomalu doplachtil do sítě.

PSG si náskok nad Lipskem v klidu kontrolovalo. V samotném závěru mohl přijít ještě pojišťující úder. Sudí si na upozornění VAR nechal zkontrolovat situaci ve vápně německého týmu a posléze nařídil druhou penaltu.

Dalo se čekat, že rozjetý Messi bude hladový po prvním hattricku v novém klubu a pokus si opět vezme na svá bedra. Jenže v PSG nastupuje s dalšími velkými hvězdami. A v závěrečné fázi kariéry si uvědomuje respekt ke svým parťákům.

Penaltu nechal Mbappému, stejně jako v minulých zápasech nechal zahrávat Neymara, který tentokrát kvůli zranění sledoval dění na trávníku v Paříži jen z lavičky. Během Messiho éry v Barceloně bychom přitom spočítali možná na prstech jediné ruky, kdy hlavní kápo týmu důležitou standardku přenechal někomu jinému.

Mbappé ale kopl mizerně, míč z jeho kopačky šel vysoko nad bránu směrem do hlediště. Francouzský šutér zklamaně pohlédl k nebi. Předchozích jedenáct penalt za PSG přitom proměnil, fanoušci si ale pamatují i zahozený pokus v osmifinále EURO proti Švýcarsku (3:4 po penaltách).

„Tohle je normální, znamená to můj respekt,“ okomentoval 22 letý útočník, proč první penaltu nechal zkušenějšímu Messimu. „Je to nejlepší útočník na světě, je pro nás nesmírnou ctí, že hraje s námi. Sudí zapískal penaltu a on si ji vzal, tečka. Při druhé řekl mně, abych šel,“ vysvětloval Mbappé momenty, které hojně řeší fotbaloví fanoušci po celém světě.

Messi po letním příchodu do PSG vstřelil za nový klub tři branky, všechny v Lize mistrů (poprvé se krásně trefil při výhře 2:0 nad City). Na kontě má 123 gólů v evropské soutěži, Lipsko je 37. týmem, proti komu se na nablýskané scéně trefil.

PSG je po třech kolech na první příčce skupiny A, se sedmi body vede před Manchesterem City.