Boj o Haalanda: čas se krátí, má to ale háček. Real si ho nemůže dovolit?

Hledáte posilu do útoku? Hotového zabijáka? Střelce par excellence? Erling Haaland je k mání za 75 milionů eur (1,8 milardy korun). Tak nějak by mohl znít inzerát na norského forvarda. Jenže jak už to s reklamami bývá, jsou často zavádějící. Náklady na získání jedenadvacetiletého hráče představují mnohem vyšší sumu. Přesněji 355 milionů eur. A v posledním kole v přetahované o skvost Dortmundu jsou dva týmy: Manchester City a Real Madrid, tedy kluby, které proti sobě v úterý večer nastoupily v semifinále Ligy mistrů a z výhry 4:3 se radovali svěřenci Pepa Guardioly. Čas běží a výkupní klauzule musí být aktivována nejpozději do 30. dubna. Zatím tak nikdo neučinil.

Oba týmy se střetly v úvodním klání semifinále Ligy mistrů na Etihad Stadium. A byla z toho parádní podívaná. Gólová hitparáda a reklama na fotbal. Akce od začátku až do konce. Nudná pasáž? Kdepak. Tempo ani na moment neopadlo. Padlo sedm gólů, i když jich mohlo být minimálně jednou tolik. Výhru 4:3 si do odvety berou hráči Manchesteru City.

Kromě souboje o postup do finále nejprestižnější klubové soutěže probíhá mezi anglickým klubem a Realem Madrid bitva i na přestupovém poli. Objekt zájmu? Erling Haaland. Kdo jiný. I když se má za to, že Nor míří do kádru Pepa Guardioly, podepsáno ještě nic není. Je však pravda, že City jsou domluvení na podmínkách smlouvy.

„Nemám žádnou odpověď,“ reagoval Guardiola na dotaz ohledně Haalanda na tiskovce před utkáním s Realem. „Pořád se mě ptáte, jestli koupíme útočníka… Nevím, co se stane v budoucnu. Znáte mě, takže víte, že o přestupech nikdy nemluvím. Teď se soustředím na závěr sezony. Hrajeme o velké trofeje.“

Kdo nemá zájem o Haalanda, nerozumí fotbalu. Chtělo by se říct. Ano, o norském střelci se psalo v souvislosti snad s každým velkým klubem. A každý by ho chtěl. Jenže to má háček, který hraje velkou roli právě u Realu Madrid. Nor má smlouvu s Dortmundem do roku 2024, agent Mino Raiola ale do kontraktu šikovně implementoval výkupní klauzuli na tohle léto v hodnotě 75 milionů eur. Potud je vše v pořádku.

V dnešní době a při současných cenách hráčů zní tahle suma za fotbalistu Haalandova formátu jako krádež za bílého dne. Jen pro představu, co se za podobné peníze dá pořídit. Manchester United si za 87 milionů eur pořídil stopera Harryho Maguira. Reklama na prodej žhavého norského artiklu zní výborně. Přesto trochu klamavě. Celkové náklady se totiž vyšplhají na závratných 355 milionů eur. Jak je to možné? Počítejme:

75 milionů eur – výkupní klauzule + 10 milionů eur bonusy (2 miliardy korun)

40 milionů eur – poplatek pro agenta Mino Raiolu (977 milionů korun)

30 milionů eur – poplatek pro Erlingova otce Alf-ingeho Haalanda (732 milionů korun)

200 milionů eur – pětileté náklady na plat Haalanda (4,9 miliardy korun)

Podtrženo sečteno 355 milionů eur (8,6 miliardy korun).

Dost velký háček. Co myslíte? A právě tohle zrazuje Real Madrid a odradilo Barcelonu, Bayern Mnichov i Liverpool. „Nepustíme se do obchodu, který by ohrozil ekonomickou situaci klubu,“ řekl Joan Laporta, prezident „blaugranas“, k tématu Haaland.

Zájem i finanční prostředky by měl Manchester United, jenže o přesun na zaprášený Old Trafford nestojí naopak Nor. A Chelsea má zase víc vlastních problémů ohledně nového majitele či sankcí.

Už brzy bude jasné, který dres od nové sezony Haaland oblékne. Do 30. dubna totiž musí být aktivovaná výstupní klauzule, pak zanikne a Dortmund by se bavil se zájemci o úplně jiné přestupové sumě. Tohle se ale nestane. Vzhledem k tomu, že City už akceptovali podmínky smlouvy, minimálně z jejich strany k uplatnění dojde. Ale co Real Madrid? Rozhoupe se?

Když se sportovního ředitele Borussie Michaela Zorca němečtí novináři ptali, zda se Haaland bude stěhovat do Anglie, odpověděl následovně: „Úplně by nás to nešokovalo.“