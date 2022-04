Haaland míří do City! Smlouva je před podpisem, dostane rekordní plat

Erling Haaland má namířeno do Manchesteru City • koláž iSport.cz

Fronta zájemců o Erlinga Haalanda je pořádně dlouhá. Vlastně asi neexistuje klub z evropské špičky, který by o norského superstřelce nestál. Teď se ovšem stále častěji objevují informace, že jeden uchazeč už má na ostatní adepty náskok. Podle německého deníku Bild i britského serveru Daily Mail Haaland po sezoně zamíří do Manchesteru City! Lídr Premier League zaplatí výstupní klauzuli a z útočníka Dortmundu udělá nejlépe placeného hráče ligy.

85 soutěžních zápasů, 82 vstřelených gólů. To je neuvěřitelná statistika, kterou se jednadvacetiletý forvard pyšní v barvách Borussie. Do Německa zamířil ze Salcburku v lednu 2020 a od samého začátku angažmá si udržuje fantastickou výkonnost.

I proto se dlouhodobě spekuluje, jaká bude jeho příští adresa. PSG? Barcelona? Nebo některý top anglický klub? Poslední odpověď nakonec zřejmě bude správná. K získání Haalanda má aktuálně nejblíž Manchester City.

Německý deník Bild už v sobotu přišel s tím, že se dohoda rýsuje. Útočník sice má v Dortmundu smlouvu až do léta 2024, díky výstupní klauzuli ve výši 63 milionů liber (cca 1,8 miliardy korun) ale může odejít dřív.

City jsou ochotní vysokou částku zaplatit a s Haalandovými zástupci už se podle britského serveru Daily Mail dohodli i na podmínkách kontraktu. Fotbalista by si měl vydělat přes 500 tisíc liber týdně (cca 14,7 milionů korun), čímž by se stal nejlépe placeným hráčem celé Premier League a o více než 100 tisíc liber by překonal Kevina de Bruyneho s Cristianem Ronaldem. Očekává se, že už příští týden může být vše hotové, Daily Mail píše o pětileté smlouvě.

A v Manchesteru tak vyhlížejí zvučnou posilu. Klasický útočník Haalandova typu Pepu Guardiolovi schází, i proto se loni v létě hodně mluvilo o zájmu o Harryho Kana z Tottenhamu. K transferu ovšem nedošlo, nejofenzivnější úkoly tak v současném kádru City obvykle mají Raheem Sterling, Gabriel Jesus nebo Riyad Mahrez.

Haaland se teď po únorovém zranění rozjížděl pomaleji, na bundesligový gól čekal nezvykle dlouhých pět utkání (byť do dvou z nich naskočil až ve druhé půli). V sobotu už ale zase byl ve svém živlu. K jasné výhře Dortmundu nad Wolfsburgem (6:1) přispěl dvěma přesnými zásahy. Od léta už by měl další přidávat v Anglii.