Hejda před odvetou: Nebudeme chtít jen bránit. Umělka byla peklo

Jak jste nachystaní na odvetu?

„V týmu panuje dobrá nálada, ale čeká nás těžký zápas, o soupeřově kvalitě jsme se přesvědčili už ve Finsku. Jsme nažhavení, těšíme se na zápas. Očekáváme, že nás lidi poženou a dobře to pro nás dopadne.“

Co vám ukázal první zápas v Helsinkách?

„Že proti nám hraje kvalitní tým, vepředu mají nepříjemné hráče, odzadu si umí strčit balon. Musíme si na ně dát pozor, aby vepředu nedostávali takový servis a my si jejich hráče pohlídali.“

Zaměřili jste se v přípravě na eliminaci jejich nebezpečných náběhů za obranu?

„Koukali jsme na ně, mají je hodně nepříjemné, často akce rychle rozbíhají, my se musíme oproti prvnímu zápasu vzadu lépe zformovat a zachytávat je. Kladli jsme na to důraz.“

Bude domácí zápas v Plzni vypadat jinak?

„Těžko předpovídat. Ale začátek asi bude stejný, z obou stran opatrnější. Uvidíme, co na nás vymyslí soupeř. My se budeme zase soustředit na defenzivu, ale určitě nebudeme chtít jen bránit. Lidi nás poženou a chceme vyhrát.“

Spoléháte na vyprodaný stadion?

„V Plzni vždycky chodili lidi, jsme jim za to vděční. Před plným stadionem se hráči vždycky hraje lépe. Všichni cítíme, že doma jsme hodně silní, naopak venkovní zápasy jsou z naší strany někdy na sílu. Věřím, že odvetu zvládneme a postoupíme.“

Spoléháte na to, že máte větší kvalitu než Helsinky?

„Ve Finsku jsme poznali, že jejich tým je hodně kvalitní, takže s tím bych byl hodně opatrný. Už před dvojzápasem jsem říkal, že roli favorita musíme brát. Ale bude to ještě hodně náročné.“

Zvládl váš pohmožděný kotník první zápas bez problémů?

„Jsem stoprocentně připravený, i když umělka pro mě byla peklo. Jsem rád, že to mám za sebou, teď budeme hrát na přírodní trávě a s plným stadionem v zádech.“

Jste vzhledem k důležitosti zápasu nervózní?

„Možná to malinko přijde v den zápasu, ale zatím je všechno v pohodě. Víme o důležitosti utkání, o co hrajeme. Nemyslím si, že by nás to mělo svazovat.“

Dělali vám ofenzivní hráči HJK na umělé trávě problémy kvalitním pohybem?

„Jsou na tom možná trochu lépe. Umělka je jiná, oni na ní umí hrát samozřejmě lépe. Nešlo o jednoduché utkání, ale nějak jsme ho u nich zvládli a jsme spokojení.“