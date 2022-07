Plzeň v euforii. Bílka vyvolával kotel: O tomhle jsme snili a chceme výš

Plzeň se vrací do skupiny evropských pohárů. Jak vám to zní?

„Máme všichni ohromnou radost z toho, že jsme postoupili, bylo to zasloužené. Začátek nebyl jednoduchý, soupeř si vytvořil vyloženou brankovou příležitost a neproměnil. My jsme pak dali gól na 1:0 a uklidnili se. Naše hra měla celý zápas velmi dobrou kvalitu. Byli jsme produktivní, měli i další šance, které jsme neproměnili. Dobře jsme kombinovali a drželi míč. Utkání se nám povedlo.“

Vstřelili jste pět gólů, přitom máte pověst defenzivního kouče.

„Defenzivního kouče… Jde o to, z jakého pohledu. Říkal jsem to několikrát. Po Spartě a Slavii jsme v minulé sezoně nastříleli nejvíc gólů, Spartě jsme jich ve třech zápasech dali osm, takže to tak neberu. Defenzivní činnost je základ, když chcete mít dobré výsledky. Doma jsme dnes soupeře kromě jedné šance do žádné další nepustili. Vzadu jsme zůstali pevní a vyhráli výrazným rozdílem, dali pět krásných branek a měli další situace, které jsme neproměnili. Byl to krásný večer.“

Jak jste si to užil vy osobně, když vás plzeňský kotel vyvolával při děkovačce?

„Jsem spokojený, takhle jsme si to představovali, snili o tom, že to takhle dopadne. Přišel plný stadion, podali jsme dobrý výkon a všichni byli spokojení. Úvod sezony nám vyšel.“

Věříte si i na Tiraspol, který vás čeká v dalším kole?

„Šeriff udělal v kádru nějaké změny, ale hrál velmi dobře v minulé sezoně, je tam hodně cizinců. Znovu nás čeká nesmírně těžký dvojzápas. Neměli jsme na utkání proti Mariboru nikoho, řešit ho budeme podle videa. Těší mě, že po delší době zažiju evropskou atmosféru, poháry a krásné zápasy. Konferenční liga je bezvadná, ale chceme jít ještě kousek výš.“

Plzeň si zajistila skupinu evropských pohárů, což byl jasný úkol. Je to pro vás velká úleva?

„Určitá úleva to jednoznačně je. Kdybychom tenhle dvojzápas nezvládli, jsme pod velkým tlakem, teď nás čeká další výzva. Něco máme v Evropě jistého, ale chceme uspět i v dalších zápasech. Pokud se nám to má povést, musíme předvést to, co dneska.“

Užíváte si postupovou euforii?

„Je to příjemný pocit, když zápas skončí takhle a my jsme ke všemu předvedli kvalitní výkon a dali pět nádherných branek. A spokojení jsou i fanoušci, pro tohle fotbal děláme. Děkuji, že přišli a vytvořili nám takovou atmosféru. Zveme je na další zápasy, ligové i pohárové. Vnímáme jejich podporu, bylo to bezvadné.“

Bude těžké přepnout na sobotní start ligy v Teplicích?

„Jsme rádi, že jsme to proti Helsinkám zvládli. Ale nepreferujeme jednu soutěž nad druhou. Chceme ligu zahájit dobře. S hráči jsme mluvili o tom, že liga i evropské poháry jsou pro nás na stejné čáře. V Teplicích možná uděláme změny v sestavě, rozhodneme se i podle zdravotního stavu hráčů.“

Pochválíte Jana Sýkoru, který odehrál zápas s bilancí 2+1?

„Syky určitě předvedl velmi dobrý výkon, ale nechci mluvit úplně o jednotlivcích, celý tým hrál výborně, všichni podali vynikající výkon. Pro něj je důležité, že dvě branky dal a jednu připravil. Přejeme si, aby on a další ofenzivní hráči byli produktivní. Jemu to hodně pomůže.“