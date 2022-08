Plzeň blíž milionům: koumák Bílek, sváteční střelec a tři kroky k jackpotu

PŘÍMO Z KIŠINĚVA | Hráči Viktorie zvládli první dětství třetího předkola Ligy mistrů proti Šeriffu Tiraspol skvěle. Výhra 2:1 znamená solidní pozici do odvety, která je v plánu za týden v Plzni. Cesta k důležitému výsledku znovu vedla přes poctivou týmovou práci, chytré tahy trenéra Bílka i odolnost vůči bouřlivému prostředí na stadionu v Kišiněvě. Co utkání v Moldavsku ukázalo?

Tři kroky k milionům

Západočeská cesta za Ligou mistrů se slušně otvírá. Pokud Viktoria zvládne za týden odvetu s Tiraspolem, zajistí si play off o hlavní fázi elitní soutěže. Už tento krok by znamenal jistých pět milionů eur (122,5 milionu korun), ale nemusí jít o konečné peníze. V závěrečném boji o skupinu narazí Plzeň na lepšího z dvojice Karabach – Ferencvároš, což je znovu hratelná partie. Případných 400 milionů za postup do LM je najednou blíž, než si západočeské parta v čele s majitelem Adolfem Šádkem dokázala představit. Ten by pak díky příjmům od UEFA nemusel klub prodávat...