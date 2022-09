Nová éra Barcelony: šéf kouzelníkem. „Odklonění“ dluhů sestrojilo mašinu

Fanoušci „Culers“ si chrochtají: Barcelona v nové sezoně ožívá! Pod vedením Xaviho mocně posílila, po období temna a finanční nejistoty tým získává zpátky evropský lesk. Viktoria Plzeň v zítřejším zahajovacím duelu skupiny C Ligy mistrů může očekávat pořádný kolotoč. Domácí favorit vstoupil do začátku sezony v enormní síle, naposledy suverénně zametl se Sevillou 3:0. Všemu šéfuje rozjetý Robert Lewandowski.

Prezident Barcelony Joan Laporta je pravděpodobně ještě větší „kouzelník“ než jeho plzeňský protějšek Adolf Šádek. Vybalancoval šlamastyku s enormními dluhy, které na začátku léta přesahovaly miliardu eur. Navzdory tomu Katalánci vrhli enormní energii a prostředky do přestavby týmu.

„Je to jediný klub na světě, který nemá peníze a stejně si může dovolit každého hráče,“ povzdechl si nedávno trenér Bayernu Mnichov Julian Nagelsmann. Právě německému soupeři uzmula Barcelona největší hvězdu Roberta Lewandowského, který přišel rok před koncem smlouvy za 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun).

Polský šutér nebyl jediný – Barcelona v létě podepsala také Raphinhu (25) z Leedsu za 58 milionů (1,4 miliardy korun), obránce Jules Koundé (23) ze Sevilly stál 50 milionů. Jako volní hráči přišli ještě Franck Kessié (25) a Andreas Christensen (26), na poslední chvíli zlákala i Héctora Bellerína (27) a Marcose Alonsa (31). Všichni figurují na soupisce pro Ligu mistrů a mohou nastoupit zítra proti Plzni. Přišlo sedm nových jmen, ale jen za tři z nich katalánský gigant platil – zhruba 150 milionů eur (cca 3,7 miliardy korun. Náklady ovšem zvednou další prostředky na mzdy i u těch, co přišli po konci smlouvy zadarmo.

Laportovi se ještě před tím, než začal skládat kádr, podařilo dluhy šikovně „odklonit“. Po svém zvolení před rokem nechal provést zevrubný finanční audit. Jeho prvním tahem byla půjčka 500 milionů eur od bankovní společnosti Goldman Sachs. Obří dluh rozložil do delšího časového okna a vyhnul se hrozícímu bankrotu. Zařídil lukrativní smlouvu s novým sponzorem Spotify a do budoucích let prodal televizní práva. Kličkováním na finančním poli si Laporta uvolnil ruce. A rozjel další divoké utrácení za šikovné hráče, které navíc i přes přísná finanční kritéria španělské ligy i od UEFA stihl včas zaregistrovat.

Xavi se přibližuje Guardiolovi

Barcelona sestrojila úplně jiný tým. Mnohem silnější než v temných časech po odchodu Lionela Messiho. Pod taktovkou Xaviho raketově vtrhla do sezony - po remíze s Vallecanem (0:0) rozmetala Real Sociedad (4:1), Valladolid (4:0) a naposledy ve velkém stylu přejela Sevillu (3:0).

„Po příchodu trenéra Xaviho se možná přibližuje způsobu hry pod Guardiolou. Čili vysoké postavení krajních obránců, kterým soupeře dotlačí k hlubokému bloku, a po ztrátě míče okamžitý represink. Tím protivníka donutíte, aby vám balon zase odevzdal. Barcelona po odchodu Guardioly dlouho nenacházela způsob hry, který by chtěla, a protočila hodně trenérů, ovšem s Xavim začíná být líp,“ všímá si Karel Krejčí, který v roli plzeňského asistenta zažil zápasy Viktorie proti Barceloně při premiérové účasti v Lize mistrů na podzim 2011.

POHLED: Plzeň srostla s rolí outsidera. To může být její největší zbraň pro LM Video se připravuje ...

Xavi sestavu výrazně omladil, z mohykánů ze staré úspěšné party zbyl v základu pouze kapitán Sergio Busquets (34). Vzadu spoléhá na mladou čtyřku Balde, García, Araujo a Koundé, o ofenzivu se stará pětice Pedri, Gavi, Dembélé, Raphinha a na samém hrotu řádí Robert Lewandowski. Vstřelil už pět ligových gólů a stává se miláčkem barcelonského publika.

„Není to jenom o gólech. Jeho práce bez míče, jak se zapojuje do presinku, jaké při zakončení dokáže zvolit řešení. Je to pozitivní lídr pro všechny v klubu, i stylem, jakým trénuje. Pro mě je zázrak, že ho máme v týmu,“ sypal ze sebe Xavi pochvalné komentáře po demolici v Seville.

Tříbodová povinnost

Sílu rozjetého giganta s polskou gólovou mašinou už ve středu pozná Plzeň. Domácí favorit bere vstup na pohárovou scénu jako tříbodovou povinnost. Nepřipouští si, že by český outsider způsobil rozjetému mužstvo nějaké problémy.

„Plzeň čeká typický španělský fotbal se spoustou přihrávek, takže je potřeba, aby byla hodně kompaktní v defenzivě, aby se Barcelona nedostávala do náběhů za obrannou linii. Takhle se o tom snadno mluví, nutný je i kus štěstí a přečkání šancí soupeře,“ dodává Krejčí.

Zápasu proti Plzni zatím v Barceloně nepřikládají velkou pozornost, v klubu se soustředili na dotažení posledních příchodů Bellerína a Alonsa. Právě zkušení borci by se ve středu mohli dostat na trávník, s týmem už od pátku trénují. Je velmi pravděpodobné, že úspěšnou jedenáctku proti Viktorii trenér Xavi protočí.