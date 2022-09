Krejčí o Barceloně: S Xavim je líp. Jak ubránit Lewu a co hvězdní teenageři?

Kouč reprezentace do 21 let Karel Krejčí • Pavel Jiřík ml.

Co vás na první dobrou napadne, když se řekne Barcelona?

„Životní zážitek. Už je to pár let, ale rád vzpomínám. Liga mistrů pro nás tenkrát byla něco úplně nového. Měli jsme štěstí na skupinu s běloruským Borisovem, díky tomu jsme se dostali i do jarní Evropské ligy.“

Abychom nezamluvili Barcelonu, trenére.

„Messi, Xavi, Iniesta… Všechno se točilo kolem nich. Hráli hodně běhavý fotbal a pod trenérem Guardiolou měli hodně vysoké procento držení míče. Doma měla Barcelona od začátku výraznou převahu, ale naši kluci se jí dokázali vyrovnat a prohráli jsme 0:2. Bylo příjemné vidět slavný Camp Nou zevnitř a taky si pamatuju, že Messi byl celkem nervózní, že nám nedal gól.“ (usmívá se)

Ve vršovickém Edenu, kde jste kvůli rekonstrukci plzeňské arény hráli domácí zápasy Ligy mistrů, si to bohatě vynahradil. Mrzel vás jeho hattrick?

„Ne tak moc, protože prvních dvacet minut jsme hráli parádní fotbal. A kdyby se nám povedlo vstřelit gól, vyprodaný Eden by to ještě víc nabudilo. Barcelona si počkala na chybu, kterou jsme udělali, a bylo zle. Čišo (stoper Marián Čišovský) fauloval v šestnáctce, následovala červená karta a Messiho gól z penalty. Pak nám dal ještě šatňáka a v deseti jsme to už měli těžké.“

Čeká Plzeň ve středu podobný scénář jako před jedenácti lety?