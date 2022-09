Vlkanova: Byl to zážitek, splnil se mi sen. Ale... Proč neměnil dres?

Máte za sebou první zkušenost s Ligou mistrů, ke všemu na Camp Nou. Bylo to náročnější, než jste čekal?

„Bylo to hodně náročné. Doufali jsme, že vydržíme mnohem déle bez inkasovaného gólu. Bohužel jsme ho dostali ze standardky, což je většinou naše silná stránka. Pak už to bylo mnohem těžší. Barcelona má samozřejmě obrovskou kvalitu. Nakonec to bylo 1:5. Škoda, že jsme ještě nějaký gól nepřidali, možnosti jsme měli.“

Lámalo se utkání po zbytečné brance na 1:3 těsně před koncem prvního poločasu?

„Bylo skvělé, že jsme dokázali snížit na 1:2. Máte pravdu, měli jsme výsledek udržet do poločasu. Měli jsme to urvat, ale nestalo se… Pak jsme mohli Barcelonu třeba ještě pozlobit, ale když dostanete na konci poločasu na 1:3, tak to určitě nepomůže.“

Jak jste se vyrovnávali s takovou sprchou?

„Na to nemůžete myslet. Čekali jsme, že soupeř bude hrát hodně na balonu. Chtěli jsme být dobří do defenzivy a zlobit z nějakých protiútoků nebo standardek. Pár věcí jsme měli dobrých, ale kvalita se nakonec ukázala. Barcelona dokázala naše chyby potrestat. Konečné skóre je asi zasloužené.“

Co jste si řekli v poločase?

„Hlavně ať neblázníme a nic neotvíráme, protože by to bylo ještě horší. Potřebovali jsme hrát furt stejně a věřit, že ještě z něčeho udeříme. Málem se to povedlo. Měli jsme tam šanci na 2:3 Chorasem. Škoda, že to nedal, protože vzápětí jsme inkasovali počtvrté.“

Co říkáte na střeleckou hitparádu Róberta Lewandowského?

„Ukázal, jaký je to střelec. Pokaždé uklidil míč k tyči, vždycky si poradil. Není náhodou, že sází tolik gólů. Zase předvedl, proč je takhle dobrý.“

Řešili jste po zápase výměny dresů?

„Ne, neřešili. Samozřejmě, chtěli jsme si je vyměnit, ale pro mě bylo důležitý si ponechat svůj. Vždycky chcete mít vzpomínky z prvních zápasů. Jak v nároďáku, tak nyní z Ligy mistrů jsem si nechal svůj dres. Druhý jsem si chtěl vyměnit, ale nebyla možnost. Tak třeba někdy jindy.“

Jak jste vnímal atmosféru zaplněného osmdesátitisícového kotle?

„Užíval jsem si to. Samozřejmě jsem nebyl tolik na balonu, kolik bych chtěl, ale snad jsem ukázal nějaké dobré akce. Byl to zážitek. Nikdo asi nečekal, že vyhrajeme, přesto jsme toužili po lepším výsledku.“

Před pár týdny jste byl v Hradci, posměšně na vás pořvávali slávističtí fanoušci, že vás nikdo nechce. A teď hrajete Ligu mistrů proti Barceloně…

„Je to tak, jedním slovem úžasné. Splnil se mně další sen, proto fotbal hraju. Porovnali jsme se s nejvyšší kvalitou a víme, že je na čem pracovat.“

Kdo na vás udělal největší dojem?

„Nejvíc jsem se pohyboval kolem středních záložníků. De Jong, Pedri, všichni to jsou úžasní hráči. Samozřejmě Lewandowski.“

Pomohou vám zkušenosti z Barcelony do dalších zápasů v Lize mistrů?

„Rozhodně. Doma budeme určitě silnější a věřím, že dokážeme získat i nějaké body. Zároveň je to i motivace, abychom se dostali na další úroveň a dokázali víc konkurovat. Věřím, že dnešní zkušenosti ještě zúročíme.“