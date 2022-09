Bílek: Pět gólů od Barcelony nás nemůže položit. Litoval chyb i šancí

Jak se hodnotí pětigólová porážka?

„Soupeř měl obrovskou kvalitu, s tím jsme počítali. Věděli jsme, že budeme pod obrovským tlakem. Hráči to tvrdě odpracovali, dělali, co mohli, ale nestačilo to. Škoda, že jsme neudrželi výsledek 1:2 do půle, pak to mohlo být ještě lepší. Měli jsme ještě šanci Chorého. Věděli jsme, že to, co si v tak těžkém zápase vytvoříme, potřebujeme proměnit. Celých devadesát minut ukazoval soupeř hodně vysokou úroveň, je to individuálně velmi dobrý tým. Šlo o nesmírně těžký zápas.“

Sedm hráčů z vaší sestavy si poprvé zahrálo v Lize mistrů. Jak tuhle zkušenost využít?

„Samozřejmě teď je to pro všechny hráče obrovská zkušenost. Těžké utkání to bylo pro všechny. Po losu u nás zavládlo nadšení, že jsme se dostali do takové skupiny. Prohráli jsme 1:5, ale věděli jsme, že to bude ještě hodně složité. Jsem rád, že kluci v minulé sezoně dokázali vyhrát ligu. Dostali jsme se z předkol až sem na Barcelonu, to je obrovský úspěch. Hrajeme základní skupinu Ligy mistrů, to je pro nás trošku nadstavba. Těžko hráčům něco vyčítat.“

Mrzí vás, že dva góly padly po zbytečných chybách?

„Mosqimu (Jhonu Mosquerovi) jsem to (chybu před druhou branku) vyčetl. Hrály se poslední vteřiny první půle, měl to zahrát jednodušeji, ale vymýšlel fotbalové řešení a ztratil balon. Věděli jsme, že kluci dělají, co můžou. O přestávce jsme si řekli, že chceme pokračovat stejným způsobem, čekat na další šanci. Ve druhé půli jsme se k tomu už skoro nedostali. Škoda, že penaltovému zákroku předcházel faul od Mosquery, kdyby to zahrál čistěji, kopali jsme penaltu a soupeř šel do deseti. Pak by naše šance narostly.“

Co si vzít ze zápasu?

„Věděli jsme, že soupeři nesmíme dát prostor, hráči Barcelony jsou individuálně skvělí. Chvílemi se nám to dařilo lépe, po zisku balonu jsme chodili rychle nahoru. Chyběla nám větší přesnost ve finální fázi. Škoda, bylo to pro nás dobře rozběhnuté. Chtěli jsme hrát tak i po přestávce, vytvořili si šanci Chorým. Plánem bylo chodit rychle dopředu a snažit se dávat centry před bránu. Bohužel jsme druhou branku už nedali.“

Cigáro na Camp Nou? Cruijff si zapálil o poločase, vzpomíná Kotal. Co příběh Vlkanovy? Video se připravuje ...

Lze ubránit Roberta Lewandowského?

„Když sledujete jeho kariéru, musíte uznat, že jde o špičkového hráče. Famozním způsobem se prosazoval v Bayernu a teď na to navazuje. Na své pozici je to nejlepší útočník na světě. Jeho výběr místa v pokutovém území, rychlost s balonem i zakončení je fenomenální. Není jednoduché ho bránit.“

Dokážete být v úterý proti Interu odvážnější a výsledkově lepší?

„Teď ještě nemyslíme na Inter, v sobotu nás čeká liga v Olomouci, to je také důležité zvládnout. Hrajeme s Interem doma, tam jsme silní a neprohráváme. Jsme schopní proti Interu odehrát dobrý zápas s kvalitním výsledkem. Každý zápas je jiný, ten na Barceloně si rozebereme. Pak koukneme na Inter, jakým způsobem bude šance se do nich dostat. Kluci určitě zase udělají maximum, aby výsledek byl lepší než dneska.“

Nemůže pět inkasovaných gólů zatřást s rozjetým týmem?

„Vůbec nechceme dopustit, aby tahle ztráta s týmem zamávala. Věděli jsme, že to bude nesmírně těžké utkání na to, abychom udělali dobrý výsledek. Tušili jsme, že přijdou nepříjemné situace a nějaké góly dostaneme. S hráči takhle budu mluvit, že ztráta ve skupině Ligy mistrů nás v žádném případě nemůže položit. Tým je silný, ale narazili jsme na soupeře, který byl silnější než my.“