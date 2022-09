Sparťanky čeká boj o LM i miliony. Kouč: Real nám ukázal zlepšení

Dva zápasy dělí fotbalistky Sparty od vysněné účasti v Lize mistryň. K tomu, aby se kvalifikovaly do základní skupiny, kde na ně bude čekat dalších šest evropských zápasů a odměna deset milionů korun, musí však zdolat nevyzpytatelný AS Řím. „Možná, že to v ženském fotbale není tak zvučné jméno jako PSG či Barcelona, ale v poslední době mají výborné výsledky,“ varuje trenér Martin Masaryk před středeční bitvou na Letné.

Zatímco v lize Sparta zápasy poměrně zvládá a soupeři ji nekladou takový odpor, nyní musíte přepnout na vyšší výkonnostní úroveň. Máte duel s AS Řím v hlavě už dlouho?

„Hned jak nám nalosovali AS Řím, tak jsem si v hlavě představoval, jak by to na hřišti mohlo vypadat. Ale také jsme museli mezitím zvládnout dva týdny ligové sezony, což nebylo snadné. Nyní už se připravujeme jen na středeční zápas. Věřím, že jsme dobře připraveni a ukážeme, proč hrajeme fotbal.“

AS nepatří mezi elitní úroveň jako třeba PSG, Wolfsburg, Barcelona či Chelsea, na druhou stranu výsledky na Apeninském poloostrově budí respekt, že?

„Možná, že to v ženském fotbale není tak zvučné jméno jako PSG či Barcelona, ale v poslední době mají výborné výsledky. Viděli jsme jejich ligové utkání s Juventusem, ve kterém sice prohráli, ale byli lepší a dominantnější. Zdá se, že by Juventus mohl mít po delší době problém získat titul, takže máme před Římem velký respekt. Máme jejich hráčky nasledované a víme, co od nich můžeme očekávat. Musíme být na hřišti kompaktní, zachytávat jejich útoky a být v jednotlivých prostorech zkrátka lepší.“

Jak moc vám pomohla Eva Bartoňová, která v Itálii působila, ale do utkání kvůli zranění nebude moct zasáhnout?

„Hned druhý den po losu jsem s ním telefonoval a říkala mi nějaké své postřehy a zkušenosti s italským fotbalem. Popisovala mi AS Řím, jaká je tam obecně mentalita, které hráčky jsou nebezpečné, co na ně může platit… Nějaké informace jsme od ní měli, ale musíme se soustředit také na sebe, abychom podali dobrý výkon v zápase.“

Loni jste poměřili síly s PSG, letos s Realem Madrid. Co vám poslední evropská konfrontace ukázala?

„Za dobu mého působení jsme odehráli dva zápasy s Realem Madrid a každý byl jiný. Kádr se teď ale obměnil - děvčata, která přišla, ukazují dobrou kvalitu. Je znát, že jsme se po stránce herní kvality zlepšili. Ukázal to domácí zápas s Realem, ve kterém jsme byli sebevědomější. Dokázali jsme soupeře zatlačit, presovat ho ve vysokém postavení a to bychom chtěli ukázat i proti AS. Hrajeme doma a chceme se prezentovat ofenzivní fotbalem.“

Ligy mistryň se změnila a po vzoru mužské se i ona bude hrát skupinově. V případě postupu vás tak čeká dalších šest zápasů. Je to obří motivace?

„Každý zápas na evropské scéně je pro trenéra i hráčky obrovská motivace. Věříme, že první duel bude prvním krokem k tomu, abychom měli v odvetě šanci na postup do skupinové fáze.“

Zvýšila se i finanční prémie za účast ve skupině. Nyní je to za postup deset milionů korun. Cítíte to, že se tím tlak na mužstvo ještě o pár procent zvyšuje?

„Tlak je na evropské scéně vždycky. Děláme fotbal proto, abychom vyhrávali. A je jedno, jaká je odměna ve hře. Jsme ve velkém klubu, který chce uspět v evropských pohárech a postoupit do skupinové fáze. To je naše velká motivace.“

Formát Ligy mistryň:

Soutěž se skládá ze dvou předkol a skupinové fáze. První předkolo se hraje formou miniturnaje. Druhé předkolo už probíhá klasicky na dva zápasy. Ve skupině se sejde 16 nejlepších mužstev. V aktuálním ročníku se v Lize mistryň pokoušela uspět Slavia, Sparta a Slovácko. Moravský celek už v soutěži nepokračuje. Slavii čeká ve 2. kole Valur Reykjavik, Sparta vyzve AS Řím. Za účast ve skupině získá každý tým deset milionů korun, což je oproti minulým ročníkům násobně vyšší odměna.

Program

21.září

Sparta-AS Řím (18:30, Nova Sport)

Valur-Slavia (19:00)

28. září

Slavia-Valur (15:00)

29. září

AS Řím-Sparta (14:30 Nova Sport)