Votíková nechtěně hvězdou internetu. Panika, spása... a pak tohle!

Barbora Votíková si vzala do Francie také onewheel • Instagram @bara_vot

Barbora Votíková se raduje z úvodního gólu PSG s Paulinou Dudekovou, to ještě netušily, co přijde... • Profimedia.cz

Tady to ještě Barbora Votíková zachránila, jenže kiks pokračoval... • Profimedia.cz

Na tenhle zápas by česká brankářka Paris St. Germain nejradši co nejrychleji zapomněla. Barbora Votíková se v úvodním zápase semifinále Ligy mistryň proti Lyonu podepsala prakticky pod všechny góly soupeřek, které na domácí půdě vyhrály 3:2. Hlavně gól na 3:1 si teď žije svým vlastním životem na sociálních sítích...

Pařížanky šly do vedení v šesté minutě, Lyon ale o čtvrt hodiny později vyrovnal. Votíková neudržela prudký pokus Malardové a následně ji při dorážce faulovala. Z nařízené penalty skórovala Renardová, která se stala první hráčkou, jež nastoupila ke 100. zápasu v soutěži.

Po půl hodině hry využily hráčky Lyonu špatného odkopu Votíkové k rychlému protiútoku a po střele Macariové propadl české reprezentační gólmance míč pod tělem. Vše pak završila na začátku druhé půle, kdy se nedobrovolně stala hvězdou internetu...

Votíková se nedohodla s obránkyní Paulinou Dudekovou, která jí přenechávala míč k odkopu, a totálně zpanikařila. Přitom všechno mohla ještě v klidu zachránit, míč doběhla před brankovou čárou. Nejspíš si ale myslela, že nemůže hrát rukou, aby nešlo o malou domů, a snažila se balon po podivném poloskluzu odkopnout. Jenže ho jen připravila dobíhající Macariové, která dárečkem nepohrdla - 3:1.

Polka Dudeková pak aspoň ještě korigovala v 58. minutě výsledek z penalty za ruku na 2:3 a Votíková v závěru částečně nepovedený výkon napravila, když vychytala v šesté minutě nastaveného času příležitost držitelky Zlatého míče Hegerbergové.

„Chyby přicházejí, dneska se to stalo naší brankářce, ale to se může stát každému... Jsme profesionálky, ale taky lidé,“ nechala se slyšet obránkyně Ashley Lawrenceová. Svou svěřenkyni podržel i trenér PSG Didier Ollé-Nicolle. „Za stavu 2:3 není nic rozhodnuto... Vím, že ona je teď nešťastná nejvíc ze všech. Je to frustrující, ale všichni stojíme za ní a věřím, že nám příští týden pomůže k postupu,“ vyjádřil jasně.

VIDEO | Celý sestřih zápasu