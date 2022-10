Jirkal o Plzni: Odraz českého fotbalu. U hráčů jsme pozdě, Slavia více běhala

Jak se vám dívalo na zápas, který byl po necelé půlhodině rozhodnutý?

„Určitě ne dobře. Bayern rychle vedl 3:0, kluci na place se museli cítit velmi složitě, těžce se jim hrálo. Z pohledu začátku je 5:0 ještě mírný výsledek. Přišlo mi, že Plzeň na začátku chtěla útočit, ale nezajistila dobře obranu a góly dostala z otevřených protiútoků. Tohle řešila špatně.“

Neodevzdala body na Bayernu příliš snadno?

„V silách Plzně určitě je hrát lépe. Prezentuje se jako tým, který vychází z obrany a hraje na protiútoky. Obrana je základem pro její úspěchy, minulou sezonu to ukazovala v lize i v kvalifikaci o Ligu mistrů. Kvalita Bayernu v útočné činnosti je možná nejlepší v celé Evropě. Na druhou stranu postrádám u Plzně týmovou kompaktnost do obrany i do útoku.“

Můžete to upřesnit?

„Chybělo mi, aby hráči byli těsně u sebe, zahušťovali hru vertikálně i diagonálně. Bylo to takové roztržené, vznikaly prostory nejen před obránci. Záložníci důležité prostory dobře neutěsnili, tam byly velké