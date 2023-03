Real táhnou „tři veteráni“: souhra králů a Benzema. Strach i nová smlouva

Vinícius Júnior: nejlepší fotbalista světa. Kroutíte hlavou? Ano, nemusíte souhlasit, trenéra Carla Ancelottiho však nepřesvědčíte. 40 soutěžních zápasů, 19 branek a 10 asistencí = nepostradatelný muž „bílého baletu“. Ale Real Madrid spoléhá i na tři veterány - Karim Benzema, Toni Kroos a Luka Modrič. „Nehrají kvůli tomu, co udělali dřív. Hrají, protože si to zaslouží,“ zdůraznil zkušený kouč. Pro francouzského útočníka se navíc chystá nová smlouva. Zůstane?

Tři králové: v průměru 35 let, dohromady 105. Jenže... Benzema, Kroos a Modrič na nejvyšší úroveň pořád stačí. Co víc, při postupu v Lize mistrů mezi osmičku nejlepších byli dost vidět.

Benzema ve středeční odvetě proti Liverpoolu dal jediný gól utkání, Modrič s Kroosem v záložním triu nastřádali přes osmdesát minut. Vedle nich pobíhal teprve 20letý Eduardo Camavinga. Oba zkušení kreativci pak opustili hřiště za potlesku tribun, vyčerpaně usedli na lavičku a těšili se na oslavy.

V Realu ještě nekončí. I když sepisují už poslední kapitoly, jsou stále živé, zábavné a akční. „Hráli skvěle, protože dobře vytahovali míč zezadu a opravdu nám pomohli udržet hru pod kontrolou," liboval si Ancelotti po vyřazení Liverpoolu.

Modrič v prvním zápase na Anfield asistoval, na Toniho Kroose se dostalo jen na tři minuty. I v lize už nedostává sto procent herního vytížení, ale v základní sestavě téměř nechybí.

„Pokora veteránů je důležitá, nemají ego. Pak je taky důležité, aby mladí hráči byli trpěliví. Oni vědí, že mají před sebou fantastickou kariéru,“ vysvětlil Ancelotti.

O víc prostoru se hlásí třeba Aurélien Tchouaméni (23 let, přišel loni v létě za 80 milionů eur), Daniel Ceballos (26 let), Eduardo Camavinga (20 let) nebo Marco Asensio (27 let). Hrají, objevují se v základu, sbírají minuty, ale stále z obrazu Realu vykukují jen v pozadí za Modričem a Kroosem.

Modrič dorazil do Madridu už v roce 2012, Kroos o dvě léta později. S Realem si sáhli na všechno - titul, trofej v Lize mistrů, evropský superpohár či španělský pohár. Ale... „Modrič a Kroos nehrají kvůli tomu, co udělali. Hrají, protože si to zaslouží,“ upozornil Ancelotti.

Strach o Benzemu

Stejně tak je na tom Benzema. Útočník číslo jedna, na hrotu takřka nemá konkurenci. V pětatřiceti letech poprvé vyhrál Zlatý míč, dres „bílého baletu" obléká už téměř 14 let, je kapitánem, lídrem...

Ale na konci června mu vyprší kontrakt (stejně jako Modričovi a Kroosovi). Co bude dál? „Musíme vzít v úvahu Benzemův věk, ale také to, co přináší. Je to naše devítka. Na začátku sezony se mu dařilo a bude se mu dařit i v příští sezoně," odpověděl Ancelotti trochu nečitelně na začátku února. „Jsem v Realu Madrid. Ale mluvit o obnově smlouvy je jiná věc. Baví mě to, jako každého jiného hráče, který může hrát za Madrid. Co se ale stane ve fotbale, nevíme," doplnil Benzema.

Pořád není nic jistého, ovšem v The Athletic mají jasno: roční smlouva pro Benzemu je na stole.

Každopádně francouzský kanonýr během středeční výhry nad Liverpoolem odkulhal ze hřiště po 81 minutách. Střídal těsně po vstřeleném gólu, když se chytil za nohu. „Vypadá to jenom na nakopnutí. Myslím, že v neděli bude hrát," přiblížil Ancelotti, že na nedělní El Clásico by hvězda měla být připravena.

Kdyby ne, je to ztráta. Vždyť Benzema dal v této sezoně v 28 zápasech 19 branek. Slušná statistika na 35letého kanonýra...