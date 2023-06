Hrdinové a smolaři finále: top gólmani, nešťastní Belgičané i domácí hvězda

Hrdina: Rodri (26 let)

záložník Manchesteru City

Nenápadný, avšak naprosto klíčový hráč pro City. Sobotní finále bylo již jeho 52. zápasem sezony v dresu Citizens. Jen jednoho hráče do pole nasadil během své kariéry Pep Guardiola v jednom ročníku víckrát. Lionela Messiho. „Jsem ve velkých emocích. Je to splněný sen. Fanoušci na tuto trofej čekali dlouhou řadu let a my ji měli v posledních letech několikrát na dosah. Upřímně, jsem první poločas hrál hroznou tužku, ale taková jsou finále. Nemůžete čekat, že se vám bude dařit jako obvykle, protože je zde spousta emocí a nervy pracují,“ radoval se střelec jediné branky.