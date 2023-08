Legenda Kodaně. Sparta má na postup, ale jedna věc jí chybí, říká Pospěch

PŘÍMO Z KODANĚ | Tři roky, tři tituly. Kdo z vás to má? Krajní bek Zdeněk Pospěch zažil takhle plodné roky při angažmá v FC Kodaň, kde kopal v letech 2008 - 2011. Ale pozor, ligový triumf zapsal také se Spartou, i když postup do Ligy mistrů z toho nebyl. „Přál bych Spartě, aby to prolomila a šla dál,“ říká čtyřiačtyřicetiletý internacionál před první zápasem předkola Champions League. V Kodani si ho považují, vždyť byl zvolen do historické jedenáctky klubu. „Ale jaká já jsem legenda,“ usměje se.