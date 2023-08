Haraslínovi se při šanci střetly myšlenky: Dám gól příště na Letné

Co se stalo, proč jste nedokázal zakončit?

„Birma mi dal dobrý míč, posunul to za obranu, první myšlenku jsem měl, že to budu dávat z první, protože jsem viděl, že brankář vybíhá. A jak jsem zvedl hlavu, brankář začal couvat, tak se mi možná střetly myšlenky. Chtěl jsem ho obejít, věřil jsem si, bohužel jsem ztratil rychlost a obrana mě doběhla. Musím to proměnit, ale věřím, že to dám za týden na Letné.“

Berete bezbrankovou remízu?

„Samozřejmě, do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Ale viděli jsme, že je to těžký soupeř. Myslím, že jsme na obtížném terénu odehráli dobrý zápas a máme dobrý výsledek do odvety.“

Co vám ukázala Kodaň?

„Věděli jsme, že je silná na míči a ukazovala to celý zápas, nedostali jsme gól, což je pro nás plus. Ale jak jsem říkal, hráli jsme na těžkém terénu před skvělým publikem. Věřím, že nás ten zápas posune, doma to zvládneme a budeme se radovat.“

Dostali jste se pod tlak. Nebylo možné více vzdorovat?

„To tak bývá, Kodaň hrála doma a prostě chtěla vyhrát. Až budeme hrát doma my, taky budeme chtít za každou cenu uspět. Když hrajete doma před domácím publikem, žene vás, je to takový vabank. Jsem rád, že jsme nedostali gól, s dobrým výsledkem jdeme do odvety.“

Co nachystáte do odvety?

„To si rozebereme v šatně. Čeká nás ještě ligový zápas, pak se musíme dobře připravit, dobře zregenerovat, protože zápasy jdou rychle po sobě. Myslím, že jsme ukázali dobrý výkon a doma to bude ještě lepší.“