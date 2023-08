Šanci na Ligu mistrů zajistil Spartě Vindahl: Není na místě být nadšený

PŘÍMO Z KODANĚ | Sen o ukončení osmnáctiletého půstu nebyl přetržen. Sparta uhrála v Kodani v prvním duelu 3. předkola Ligy mistrů plichtu 0:0. Zásadní vliv na výsledek, který jí dívá naději do odvety hrané příští úterý, měl brankář Peter Vindahl, rek ze země dánské.

Sparta se modlila za návrat svého Matěje. Gólmana Kováře, klíčovou postavu při jízdě za titulem, však neuvolnil Manchester United na další hostování. Nakonec se stal řešením B Dán Peter Vindahl.

První duel 3. předkola v Kodani ukázal, že by jeho příchod mohl být jackpot.

„Jsem spokojený s výsledkem do odvety, čisté konto je zásluha celého týmu. Ale není na místě být nějak nadšený, ukáže příští týden,“ glosoval hrdina.

Hlavní důkaz jeho přínosu? V 81. minutě předvedl fantastický dvojzákrok. Nejprve ho ranou z levé strany protáhl střídající (a tuze nebezpečný) Elias Achouri, gólman míč vyrazil před sebe, načež neuvěřitelně zastavil následující Diogovu dorážku. Byl to moment zápasu! Ojedinělá šance. Díky Vindahlovi, jemuž ještě dvakrát pomohlo břevno, byl zapsán bezbrankový výsledek.

„Jsem hodně pyšný na hráče. Byl to těžký zápas, kluci bojovali víc, než jsme chtěli, bylo těžké hrát naši hru,“ pronesl trenér Brian Priske. „Věděli jsme, že mají ofenzivní hráče, že to bude těžké, ale jsme rádi, že máme dobrý výsledek. Měli jsme pár šancí,“ hodnotil dánský kouč.

V duelu šlo především o boj, čekání na příležitosti, což plynulo i ze sparťanského nastavení. Priske přizpůsobil ofenzivní síle soupeře nejen taktiku, ale i sestavu. Tomáš Wiesner sice zahrál o víkendu brilantně proti Pardubicím přednost před ním, však dostal na pravé straně zálohy Jan Mejdr díky svým fyzickým dispozicím a pozitivnějšímu postoji k obranným úkolům. Urostlý wingbek sice vyhodil pár míčů, zato přidal agresivitu, nasazení i spolehlivost.

Tak ostatně hrála celá Sparta, byl to její základní plán.

Kodaň má totiž excelentní kvalitu při práci s míčem, při kombinaci. To bylo třeba otupit plus vystřelit nějaké ty šípy směrem k její bráně. Záměr se dařilo plnit prakticky celý poločas, Letenští vlastně protivníka lákali na zteč.

Navíc mohli dvakrát probodnout jeho hruď. Především ve 12. minutě se jednalo o naprostou jasnou příležitost. Jan Kuchta poslal vpřed Veljka Birmančeviče, který posunul míč na Lukáše Haraslína. Slovenské křídlo má na kontě ve třech ligových kolech stejný počet branek, tentokrát však zaváhalo. Po kličce, to už byl za gólmanem, si nechal balon odebrat od vracejících se obránců. Ještě jednu možnost měl Kuchta, trefil však boční síť.

„Věděli jsme, co Kodaň bude hrát, byla silná na míči, ale měla svoje nedostatky. Snažili jsme se je využít. Škoda. Zápas to byl otevřený, ale dobrý výsledek do odvety,“ podotkl Haraslín.

V dresu domácích, kteří sice dominovali s míčem, ale nehráli příliš rychle, zlobil sedmnáctiletý Roony. Za první půli protáhl Vindahla z nějakých dvaceti metrů a poté trefil po centru z levé strany břevno.

Druhá půle přinesla změnu. Sparťané začali více kombinovat, šance se však nerodily. Snad jen Mejdrův volej byl vskutku nebezpečný. Herní posun byl ale znatelný, to je třeba uznat. Přesto byla mnohem nebezpečnější Kodaň, což potvrdila především zmiňovaná superšance deset minut před koncem, k tomu ještě jedna zablokovaná Achouriho rána.

„Posledních deset minut jsme byli pod tlakem, mohli jsme být lepší, ale výsledek je důležitý,“ radoval se Vindahl. „Věděli jsme, že zápas nebude takový, jako když hrajeme doma před vlastním publikem, že Kodaň je silná v situacích přes střed. Dokázali jsme to ubránit, věřím, že doma to zvládneme a postoupíme,“ doplnil Haraslín.

Jednoduché to rozhodně nebude. Pokud však Sparta odvetu zvládne, o Ligu mistrů se utká s lepším z dvojice Raków Čenstochová, Aris Limassol. První duel zvládl lépe polský mistr, jenž nad soupeřem z Kypru vyhrál 2:1.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Grabara – Jelert, Vavro, Diks, Sorensen – Falk (C), Lerager, Goncalves – Bardghji (57. Achouri), Larsson (72. Oskarsson), Elyounoussi (72. Claesson). Hosté: Vindahl – Sørensen (60. Vitík), Panák, Krejčí (C) – Mejdr, Sadílek (76. Laci), Kairinen, Zelený – Birmančevič (60. Minčev), Kuchta, Haraslín (76. Pešek). Karty Domácí: Falk, Vavro, Lerager, Jelert Hosté: Kuchta, Zelený Rozhodčí Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu (všichni FRA) Stadion Telia Parken, Kodaň

