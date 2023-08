Čím Sparta v Kodani zaujala a co se nepovedlo? Dobrý Priske či havárie

Remíza 0:0 zvoní, jde o dobrý vklad do odvety 3. předkola Ligy mistrů. Sparta si z Kodaně odvezla skóre, pro nějž jela, tak to prostě je. Jak k plichtě, která jí dává naději na postup do play off nejlákavější soutěže, dospěla? Zaváleli brankář Peter Vindahl s trenérem Brianem Priskem, našly se však i skřípající záležitosti.

Dvakrát mu pomohlo břevno, v jedné situaci však balon kontroloval, věděl, že nebude gól. V první půli ho spasilo štěstí, to je nutné podotknout. Jinak byl ale velmi dobrý, i když paradoxně k nejlepšímu zákroku (dorážka v 81. minutě) si „pomohl“ ne úplně ideálním vyboxováním předchozí střely. Mohl by být přestupovou trefou.

Zápor: Kooperace K B

Přišel, aby zacelil díru po Tomáši Čvančarovi. Veljko Birmančevič od prvních zápasů ukazuje, že by to mělo jít. Přesto zatím drhne spolupráce s Janem Kuchtou, což bylo vidět i v Kodani. Kuchta vyžaduje přihrávky do tahu, Birmančevič ho párkrát nepochopil, nahrával do nohy a soupeř míč lehce sebral. „Může to být lepší,“ ví Kuchta.