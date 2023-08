Expert Kotal: Sparta si to zkazila sama. Podaný nechápal střet myšlenek

Nervózní utkání došlo po výsledku 3:3 až do penalt. Přestože Sparta v prodloužení dvakrát vedla, dánský mistr se pokaždé dokázal vrátit do zápasu. Hrdina duelu, gólman Kamil Grabara, nakonec zvládl i závěrečný rozstřel a Kodaň slavila postup do play off o Ligu mistrů.

„Sparta si to zkazila sama, dvakrát vedla, bohužel si nechala dát zbytečné góly, hlavně ten třetí. Tak to ve fotbale je, platí to, co se dostane za brankovou čáru. Pak už to v penaltách byla loterie,“ mrzelo při hodnocení ve studiu iSport.cz Václava Kotala, někdejšího trenéra Sparty.

Podobně hovořil i druhý host, bývalý ligový obránce Jakub Podaný. „Sparta měla Kodaň na lopatě, byla aktivní, na soupeře od začátku dobře nalezla. Kodaň si se způsobem domácích nevěděla rady, neměla záložní variantu, naopak Sparta měla víc ze hry, vytvořila si hodně šancí, měla tam zajímavé situace a dvakrát vedla. Pak ale dostala laciné góly,“ litoval Podaný.

Shodli se na tom, že zápas do nevyzpytatelných penalt vůbec nemusel dojít. Sparta během prodloužení po zásazích Qazima Laciho z přímého kopu a Victora Olatunjiho dvakrát vedla, jenže dánský mistr se ani jednou nevzdal. Dvakrát srovnal a nakonec uspěl i v penaltách. Za domácí hned jako první neproměnil obvykle spolehlivý exekutor Ladislav Krejčí, ve čtvrté sérii napodobil letenského kapitána dánský stoper Asger Sörensen. Naopak všichni čtyři exekutoři hostí proměnili a po divokém zápase slavili postup.

„Trenér se normálně ptá, většinou si hráči věří a berou to na sebe, nebo řeknou ne. Nepamatuji si situaci, kdy by se to dávalo příkazem,“ poznamenal Kotal. S Podaným ve studiu přesně trefili domácí čtveřici, která ale nakonec rozstřel nezvládla.

„Pro domácí to nebylo úplně dobré, střelci zklamali, naopak hráči Kodaně proměňovali relativně jistě. Sparta to měla rozjeté dobře, dvakrát vedla a Kodaň naopak nevypadala, že by si z tlaku měla něco vytvořit,“ dodal Podaný.

Společně s Kotalem se divili tomu, jak v obrovské šanci za stavu 0:1 selhal Olatunji. Výborně získal balon a šel do brejku, ale pak se mu zamotal míč a v luxusní situaci akci nedotáhl do gólového konce.

„Asi měl srážku myšlenek. Birmančevič mu volal po balonu, nevím, co se mu v tu chvíli odehrálo v jeho hlavě, co chtěl dělat. Bylo to přitom skvěle rozehrané, udělal kličku doprostřed a brankář byl mimo hru. Sparta měla opravdu dost šancí, aby to rozhodla dřív,“ vrátil se Podaný k jednomu z momentů.

Na vyřazenou Spartu čeká souboj o postup do Evropské ligy. Soupeřem bude AEK Atény, nebo Dinamo Záhřeb. První duel vyhráli Řekové v Chorvatsku 2:1. „Alespoň Evropskou ligu by to chtělo, je to jiná úroveň než Konferenční liga,“ uzavřel hodnocení zápasu Kotal.