Ščasný o Spartě: Ohromný progres, Krejčí se nepodělá. Klub je zajištěný

Ví, jak se Sparta cítí. Před pětadvaceti lety totiž prožil něco podobného. Letenští tehdy pod trenérem Zdeňkem Ščasným vypadli z kvalifikace Ligy mistrů s Dynamem Kyjev, před osmi lety pak po boji s CSKA Moskva. Tentokrát Pražané koušou konec v třetím předkole po penaltovém rozstřelu s Kodaní. Osmnáctiletá pauza v prestižní soutěži se tak zase nejméně o rok natáhne. „Průšvih to není, ale Sparta si za takový výkon zaslouží aspoň Evropskou ligu," řekl bývalý kouč Ščasný pro web iSport.cz a deník Sport.

Měla Sparta na postup?

„Jednoznačně. Kodaň byla kvalitní soupeř, nesmírně kvalitní, na druhou stranu v tom dvojzápase Sparta sahala po postupu.“

Proč tedy neuspěla?

„Když pominu první zápas, kde měla nějaké šance, ale v závěru taky nějaké přežila, tak z mého pohledu v domácím utkání pohořela hlavně na neproměňování šancí. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém měla převahu a v prodloužení si taky vytvořila gólové příležitosti. Mohla prostě rozhodnout. A taky velký vliv mělo, že dostali strašně rychle gól. Hráče to stálo strašně moc psychických sil, vyrovnali až před koncem, což bylo strašně důležité. Ale když se v prodloužení dvakrát dostali do vedení, nechali si poměrně rychle a lacině vyrovnat.“

Když začneme postupně. Je obdržený gól po patnácti sekundách obrovská chyba?

„Nechci rozebírat konkrétní situace a hráče. Byla tam nějaká kritika Wiesnera, který prohrál osobní souboj. Ale je to podle mě nekoncentrace. Inkasovali byť tečovanou střelou, což je smůla, ale nemělo to do toho prostoru propadnout. Sparta byla určitě na zápas perfektně připravená, na způsob hry Dánů, snažila se taky hrát kombinačně, pak se vám ale všechno zbortí.“

Přesto v prodloužení dvakrát vedla, ale postup neslaví...

„Sparta mohla zápas rozhodnout sama. Haraslín měl šanci, Olatunji podle mého názoru mohl nahrávat Birmančevičovi, v tu chvíli mohl rozhodnout. Obdržené góly byly zbytečné, ale musíme taky vidět, že Kodaň si je vypracovala. Můžeme debatovat, že při druhé brance neměl Zelený balon prodloužit, že při třetím gólu Dánové udělali blok a zezadu si tam sbíhal Claessen. Ale to jsou věci, které fotbal přináší. Stejné chyby vidím v tom, že neproměnili šance. Sparta ovšem předvedla sebevědomý projev, i v Kodani se mi líbila. Hraje jistě, jsou silní na balonu, vyzařuje z nich sebejistota.“

Zvedla se Sparta za poslední roky i psychicky? Po rychlém gólu se nesesypala…

„Jednozančně ano. Sebevědomí