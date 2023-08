Poklad Kodaně, který drze pečetil postup: sní o Realu, ale fandí Messimu

Pokud potvrdí svůj velký potenciál, bude to další fascinující příběh. Roony, jak mu ani v Dánsku kvůli krkolomnému příjmení nikdo jinak neřekne, se narodil v Kuvajtu syrským rodičů. V jeho sedmi letech se však celá rodina stěhovala do Švédska a Roony započal možná velkolepou fotbalovou epochu.

„Mým cílem je stát se nejlepším fotbalistou planety a hrát za Real Madrid. Sním o tom odmalička a nic kromě mě samotného mi v cestě nestojí,“ pronesl sebevědomý mládenec v únoru letošního roku, když Kodaň kráčela za dánským titulem, ke kterému Roony přispěl i 3 góly v 19 zápasech.

A už předtím se na podzim 2021 stal v zápase proti Aalborgu nejmladším střelcem gólu v historii dánské ligy. V den zápasu mu bylo pouhých 16 let a 13 dní.

Teprve v listopadu letošního roku oslaví plnoletost, přesto v odvetě se Spartou oslavil padesátý soutěžní start v dresu Kodaně, kam přestoupil v roce 2020 ještě jako dítě školou povinné z Malmö.

A že je na dobré cestě mezi hvězdy, ukázal právě i v dvojutkání se Spartou. V prvním domácím duelu odehrál 56 minut, na Letné začínal na lavičce, ale v průběhu utkání se na trávník dostal.

Highlighty kodaňského klubu má jisté minimálně pro tuto sezonu. Byl to právě švédský teenager, který rozhodující penaltou překonal Petera Vindahla a nechal propuknout dánskou euforii v postupové odvetě.

Inspirovat se přitom mohl už v roce 1976, kdy Antonín Panenka podobným dloubáčkem vystřelil Čechoslovákům titul mistrů Evropy.

Pro české příznivce byl Roony neznámý a doteď komolí jeho jméno, v Dánsku už ale moc dobře vědí, kdo jim v Kodani roste. Sice je jeho snem Real Madrid, ale idolem je Lionel Messi. Podobně jako hvězdný Argentinec je i Rooney nižšího vzrůstu a s míčem si rozumí parádně.

„Sice bych chtěl hrát za Real, ale ve skutečnosti fandím spíše Messimu. Chci se ale v budoucnu připojit k týmu, který bude mít ty nejvyšší ambice jako já a myslím, že Real je tou správnou volbou,“ míní sebevědomě mladý křídelník.

Pokud bude ve svých výkonech pokračovat, zájem věhlasnějších celků jistě přijde. Nedávno Real Madrid koupil jen o málo staršího Turka Ardu Gülera. Teď je však otázkou, zda Roonyho umění bílý balet bude považovat za dostatečné, aby Švéd oblékal jeho dres.

Když ale máte na pažbě v sedmnácti letech dva dánské tituly, k tomu národní pohár a ještě podruhé za dva roky nakročeno do Ligy mistrů, je to docela stylový začátek hvězdné kariéry, co říkáte?