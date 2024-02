Porto v nastavení porazilo Arsenal. Barcelona remizovala v Neapoli

Robert Lewandowski slaví branku do sítě Neapole • ČTK / AP / Alvaro Barrientos

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu do sítě Liverpoolu • ČTK / AP / Kin Cheung

Robert Lewandowski slaví branku do sítě Neapole • ČTK / AP / Alvaro Barrientos

Fotbalisté Porta v úvodním osmifinále Ligy mistrů brankou Galena v závěrečné čtvrté minutě nastavení nečekaně porazili Arsenal 1:0. Neapol v druhém dnešním utkání remizovala v souboji italského se španělským šampionem 1:1 s Barcelonou. Katalánce poslal do vedení Robert Lewandowski, ale čtvrthodinu před koncem odvrátil Victor Osimhen porážku domácího týmu v premiéře pod trenérem Francescem Calzonou.

Arsenal vstupoval do duelu s Portem v roli velkého favorita, a i když po celý zápas více držel míč, nebezpečnější byli domácí. Do největší šance první půle se ve 22. minutě dostal pozdější hrdina Galeno, z první střely ale zamířil jen do tyče a následnou dorážku poslal vedle.

"Kanonýři" v souboji aktuálně třetích týmů svých domácích soutěží za celý zápas ani jednou nevystřelili mezi tyče. Když už se zdálo, že se týmy do odvety rozejdou smírně bez branek, vyslal ve čtvrté minutě nastavení zpoza vápna technický pokus na zadní tyč Galeno a zakroutil míč téměř dokonale.

Šestadvacetiletý brazilský záložník pátým gólem v této sezoně Ligy mistrů potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce. Zároveň se dotáhl do čela tabulky kanonýrů a díky čtyřem asistencím má nejlepší bilanci v tomto ročníku prestižní soutěže. Porto doma porazilo Arsenal potřetí za sebou a připravilo mu první prohru po pěti soutěžních vítězstvích za sebou.

Neapol se při premiéře pod novým trenérem Calzonou, který zároveň zůstal koučem slovenské reprezentace, od úvodu spíše bránila a za celou první půli nevystřelila. Barcelonští byli od začátku aktivnější, domácí brankář Meret si ale poradil se střelou Yamala v deváté minutě i s pokusy Lewandowského a Gündogana krátce po sobě v polovině úvodního dějství.

Po hodině hry už španělský mistr vedl. Pedri přihrál do vápna Lewandowskému a pětatřicetiletý polský kanonýr zacílil po zemi přesně k tyči. V Lize mistrů má na kontě už 93 branek, lépe jsou na tom pouze Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.

Lewandowski potvrdil formu a skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě. Pětatřicetiletý útočník se zároveň stal nejstarším barcelonským střelcem ve vyřazovací fázi Ligy mistrů, když v této statistice překonal Messiho.

Katalánci ale vedení neudrželi. Neapol po inkasovaném gólu přidala a čtvrthodinu před koncem srovnala. Po přihrávce od Anguissy se důrazně protlačil přes Martíneze ve vápně k zakončení kanonýr Osimhen a s přehledem překonal Ter Stegena. Hosté marně reklamovali údajný útočný faul. Pětadvacetiletý Nigerijec gólově oslavil návrat do sestavy Neapole, za kterou kvůli účasti na africkém šampionátu nastoupil poprvé od konce prosince.

V nastavení mířil mimo hostující Gündogan. Barcelona si i tak veze k domácí odvetě nadějný výsledek a má nakročeno k tomu, aby Neapol i ve třetím pohárovém dvojutkání vyřadila.

Dnešní zápasy zakončily program úvodních osmifinálových duelů Ligy mistrů. Odvety obou dvojutkání se odehrají 12. března.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 90+4. Galeno Hosté: Sestavy Domácí: Costa – João Mário, Otávio, Pepe, Wendell (90. Eustáquio) – N. González (81. Jaime), Varela – Conceição (85. Borges), Cossa, Galeno – Evanilson (85. T. Martínez). Hosté: Raya – White, Saliba, Magalhães, Kiwior – Ødegaard, Rice (C), Trossard (75. Jorginho) – Saka, Havertz, Martinelli. Náhradníci Domácí: Ramos, Baró, Borges, Cardoso, Namaso, Eustáquio, Franco, Grujić, Jaime, Martínez, Sánchez, Zé Pedro Hosté: Hein, Ramsdale, Alnaní, Jorginho, Nelson, Nketiah, Nwaneri, Smith Rowe, Soares, Vieira, Lannin-Sweet, Heaven Karty Domácí: Conceição, N. González Hosté: Rice, Kiwior, Havertz Rozhodčí S. Gozubuyuk (NED) Stadion Estádio Do Dragão, Porto (kapacita 50.399 diváků)