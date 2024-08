Sparta znovu v Evropě bez kapitána. Ščasný: Není to ale jako s Krejčím

Měl nastoupit už v pátek proti Dukle. Nestalo se. Proto ve Spartě panovalo napětí, jestli stoper Filip Panák stihne úterní start proti rumunskému FCSB. Přišlo další ne. Kapitán letenského týmu bude v domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů scházet. „Jde o kvalitního hráče, na druhou stranu Sparta přivedla v létě nové tváře, které do týmu zapadly. Měla by si poradit,“ zamyslel se expert deníku Sport a zkušený trenér Zdeněk Ščasný. A co vlastně s Panákem je?