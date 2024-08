Union SG - Slavia 0:1. Sešívání slaví, do skupiny LM jim chybí poslední krok

PŘÍMO Z BRUSELU | Kontrolovali vývoj a z Bruselu si odvezli přesně to, co potřebovali. Fotbalisté Slavie v odvetě 3. předkola Ligy mistrů zvítězili s belgickým Saint-Gilloise 1:0, což po výhře 3:1 z Edenu znamená jasný postup. V závěrečném kole o skupinu Ligy mistrů narazí na francouzský Lille. Jistota play off Pražanům mimo jiné přinese do pokladny minimálně dalších 100 milionů korun, čímž se téměř zaplatí letní transfer Tomáše Chorého. Dařilo se hlavně po taktické stránce, rozhodl Václav Jurečka.