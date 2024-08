Slavia v euforii, oslava s fanoušky do půl těla. Trpišovský: Bylo to na krev

Tomáš Chorý v odvetě sice neskóroval, i tak výrazně pomohl Slavii k postupu do play off Ligy mistrů • Profimedia.cz

PŘÍMO Z BRUSELU | Odvetu o postup do play off Ligy mistrů zvládli s udivující lehkostí, jistotou. Kdo sledoval počínání Slavie proti Saint-Gillois, musel mít pocit, že se týmu Jindřicha Trpišovského nemůže nic stát. Po výhře 1:0 a kontrolovaném postupu si celý tým vychutnával děkovačku před početným kotlem zhruba 600 fanoušků. Hráči po vzoru svých příznivců po zápase pod kotlem hostí odhodili dresy a užívali si obrovskou euforii. „Bylo to až neskutečné,“ neskrýval emoce slávistický kouč.

Slávisté se na stadionu Anderlechtu znovu opírali o pevnou obranu, v pátém ze šesti soutěžních zápasů nedostali branku. K postupu přes Saint-Gillois hnala mužstvo i ohromná podpora zaplněného sektoru hostí. Tradiční děkovačka probíhala do půl těla, na závěr fanoušci vyvolávali jméno oblíbeného trenéra. „Tým zaslouží absolutorium, vyzdvihl Trpišovský.

Jak se rodil postup přes Saint-Gilloise?

„V první řadě chci poděkovat hlavně lidem, co za námi přijeli, fanoušci tady v Bruselu nám vytvořili skvělou kulisu a prostředí. Bylo to až neskutečné, úžasný zážitek, propojení týmu s fanoušky je skvělé. Moc děkuji také lidem v realizáku, co se podíleli na přípravě na soupeře, důkladných analýzách. Zase to bylo ohromně náročné. Ve dvou utkáních jsme dokázali zdolat špičkový tým belgické ligy, nenechali ho vstřelit gól a nepouštěli ho do šancí. Klukům skládám absolutorium, dokázali to skvělou organizací hry, obětavostí, nasazením. Silnému soupeři jsme tím dokázali vzdorovat a ubránili ho. Ve finále se povedlo ještě vstřelit gól Vencovi Jurečkovi. Moc si tohoto postupu vážíme - skóre 4:1, dvakrát jsme vyhráli, důležitý pro klub i pro český fotbal je také koeficient.“

Cítil jste z mužstva od prvních minut, že má zápas pod kontrolou?

„Ano, na druhou stranu v evropských zápasech může nastat moment, který nastartuje soupeře. Nějaká smůla, červená karta, zbytečný gól, chyba. Tohle vás dostane do horší situace i psychicky. Ale tým dnes pracoval skvěle. Mám radost i z toho, že kluci, co naskočili jako střídající a šli do těžkého zápasu, to zvládli. Bylo to na krev, běžecky hodně náročné. V trvajícím dusnu si hráči sáhli absolutně na dno sil. Je těžké vyzdvihovat individuality, celý tým hrál dobře. Naši tři stopeři vzadu odehráli neskutečně celý dvojzápas, to byla vysoká škola defenzivy.“

Anketa Postoupí Slavia do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Rodí se vám kostra týmu?

„Spíš mám velkou radost, že máme z čeho vybírat. Navíc se nám brzy vrátí mladý Chaloupek, Mojma (Chytil) už v tréninku některé věci doběhává. K postupu byla důležitá i naše rotace hráčů na sobotní zápas s Olomoucí, to nám moc pomohlo, abychom mohli dneska podat takový výkon. Bude to zase důležité v dalších týdnech – hrajeme s Teplicemi a pak letíme hned do Lille. V intenzitě, co potřebujeme hrát, je těžké tohle udržet čtyři zápasy ve dvanácti dnech. Nastane další šance pro jiné hráče. Když nám někdo vypadne, třeba jako na minulý zápas kapitán Holeš, nebylo to znát. Na téhle úrovni je důležité, aby hráči byli schopni nahradit ty ze základu.“

Věříte si na play off s Lille?

„Přáli jsme si Fenerbahce, i kvůli hernímu stylu, který by nám mohl vyhovovat. Ale dopadlo to takhle, už je to asi tradice. V posledním kole o Ligu mistrů si těžko vybíráte soupeře. Vyšleme na jejich zápas lidi, aby nám zase dodali potřebné kvalitní analýzy. Čeká nás něco podobného, co jsme hráli proti Belgičanům, jsou tam atletičtí, rychlí hráči. Jde o špičkový tým francouzské ligy, který prodává hráče do velkých soutěží. Bude to těžký oříšek, ale snad navážeme na naši současnou fazonu a potrápíme je.“