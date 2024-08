ZNÁMKY Sparty: rozjetý Haraslín i stožár. Preciado nepodal Friisovi ruku

Jak si vedli fotbalisté Sparty v odvetě 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FCSB? • FOTO: Koláž iSport.cz

Wow, to byl poločas! Sparta rozjela odvetu 3. předkola Ligy mistrů na hřišti rumunského FCSB bravurně, třemi góly v prvních 45 minutách nakročila za postupem. I přes dvě inkasované branky ve druhé půli mohli Letenští slavit výhru 3:2, zahrají si play off o nejprestižnější klubovou soutěž. Jak si sparťané vedli v úterním utkání? Projděte si v tradičním známkování, jak výkony hráčů ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.