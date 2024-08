Klíče k úspěchu Sparty: Ego stranou, tah s Dánem i mistrovská rotace

Přiznal, že dosud šlo o jeho nejdůležitější zápas v kariéře. Trenér Lars Friis ho zvládnul. Možná líp, než před startem play off Ligy mistrů vlastně čekal. „Jsem unavený, vyčerpaný jako po každém utkání. Ale nemohl jsem si přát víc,“ pochvaloval si po výhře 2:0 proti Malmö. To je pochopitelné. Vždyť Sparta pod ním zapsala desátý soutěžní zápas bez prohry. Proto se nabízí otázka – jak Friis českého mistra nejen pro středeční střetnutí „vytunil“?

Ego stranou

Co Friis po nedávném odchodu kolegy Briana Priskeho slíbil, to dosud naplňuje. A nelze čekat, že by z nastavené cesty uhnul. „Kontinuita,“ opakoval jedno slovo stále dokola. Je evidentní, že dánský kouč nesahá do herních principů, které letenskému mužstvu v minulých sezonách přinesly dva mistrovské tituly a triumf v domácím poháru. Nezneužil větší moci, aby si dělal věci po svém. Naopak. Tlačí káru po stejné silnici, jen lehce upravuje detaily, což souvisí s vymyšleným plánem na konkrétního soupeře. V tom šli rudí snad ještě výš než za poslední dva roky. Vždyť střetnutí s Malmö lehce oživilo vzpomínky na loňský zápas třetího předkola Ligy mistrů proti Kodani (0:0). Hra z bloku, vyčkávání na rychlé brejky. Jenže tentokrát to vyšlo mnohem líp než v Dánsku.

„Sparta je opravdu dobrý tým, který hraje s intenzitou, na kterou nejsme z domácí soutěže zvyklí.“

- Anders Christensen, záložník Malmö