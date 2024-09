Zákulisí příprav na LM: Sparta řeší i požadavky TV. Kde má Letná limity?

Středa, 18.45. V tu chvíli to vše vypukne. Na desetinu vteřiny přesně. Je to přece Champions League, tady se ústupky a chybičky (na hřišti ani v zákulisí) neodpouštějí. „Vidíte tu vesmírnost, inrtergalaktičnost Ligy mistrů,“ pronese až nábožně Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty, která se do NEJ soutěže vrací po devatenácti letech. Jako prvního soka zkusí zaskočit RB Salcburk. Nejdřív je však nutné nachystat stadion na Letné, který – přiznejme – má limity. A to nejen nízkou kapacitu.