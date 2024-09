Historický debakl Feyenoordu. Priske pod tlakem, zrušil týmové kolečko

Nadšení stadionu De Kuip z nové sezony Ligy mistrů trvalo pět minut. Kiks záložníka Ramize Zerrokiho nabila Florianu Wirtzovi a ten poslal Leverkusen do vedení. Brian Priske kroutil hlavou. Pak už šlo vše z kopce. Další dvě individuálně famózně vyřešené akce Leverkusenu navýšily skóre na 0:3. Komické bránění standardní situace – 0:4. To vše během jednoho poločasu.

Exsparťanský kouč si horlivě dělal poznámky do svého bloku, zatímco se stadionem ozýval ohlušující pískot. Feynoord se těžko bude chlácholit tím, že pár šancí spálil, v druhé půli se zlepšil, o dva góly přišel kvůli ofsajdu či že Bayer proměnil každou střelu na bránu v gól. Tohle je totiž direkt historických rozměrů.

O čtyři branky prohráli rotterdamští ve své bohaté evropské historii doma jen jednou – s Manchesterem City v roce 2017, rovněž 0:4. A když Dávid Hancko v poslední minutě vyhlavičkoval před čárou další nebezpečné zakončení, zamezil tím dokonce historicky nejvyšší domácí prohře napříč všemi soutěžemi.

Priske, který je v Nizozemsku kritizován ze všech stran, se v posledních týdnech snažil situaci změnit. To dokazují ústupky z jeho zvyků, ať už z preferované formace 3-4-3, nebo z klasického pozápasového kolečka, jehož zrušení potvrdil právě před utkáním s Leverkusenem: „Jako nový trenér potřebujete prostředek pro utužování týmu. Zkusil jsem to s kolečkem, které je podle mě dobrý nástroj, používám ho už dva roky. Ale z nějakého důvodu to mezi námi vytvořilo větší propast. To se mi nelíbí. Chci propast udržet co nejmenší. Raději budu, když budeme mít velký kruh s publikem,“ prohlásil v den zápasu s německým mistrem.

Kolečko nebylo mezi fanoušky populární, kritizovali ho, pískali při něm. Zdá se ale, že bylo jen malým dílem problematické mozaiky krize klubu, které je součástí i přestupová politika. Priske je ale v současnosti jediným, kdo situaci může odskákat, a dá se očekávat, že po rekordní prohře bude pod obrovským tlakem. Možné je, že až se Sparta v Nizozemsku představí v prosinci, její bývalý kouč už u toho nebude.