Priske možná lituje. V Nizozemsku se mu smějí. Snad ho Sparta porazí

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Byli jsme všichni na Spartu hrozně zvědaví. Jejímu vstupu do Ligy mistrů se udělalo hezké promo, všude v novinách byla jenom Sparta. Přeci jenom tam nehrála devatenáct let. Porazit doma tři nula Salcburk, to je přímo grandiózní vstup. Ke všemu hrála velmi dobře, je vidět, že je celý tým v pohodě. Někde jsem četl, že data je předurčují klidně k postupu. Není to jenom o datech, ale když budou hrát takhle, mají překvapivě opravdu šanci. Salcburk mě trošku zklamal, nastoupili za něj mladí kluci, připadalo mi to od nich jako dorostenecký výkon. Ale vůbec nechci shazovat Spartu, tři nula v Lize mistrů je výsledek jako hrom.

Navíc tomu odpovídala tomu její hra, lidé odcházeli z Letné velmi spokojení, všichni se výborně naladili na druhé kolo do Stuttgartu. Viděl jsem ho hrát na Realu, vypadal velmi dobře, bude to úplně jiný zápas.

Ale sparťané tam pojedou nesmírně sebevědomí, určitě nejsou bez šance. První kolo neuvěřitelně vyletěli, jsou teď pátí, ať si tabulku vystřihnou, bude to pravděpodobně jejich vrchol. V téhle formě nejsou bez šance vůbec proti nikomu, musím říct, že česká klubová kopaná je teď daleko zajímavější, než nároďák, euforie kolem klubů všechno přebíjí.

Třetí gól Sparty, který dal Laci, to byla óda na radost, jak to vymysleli. Byl to kousek, jaký pobavil lidi, to u nás v lize moc nevidíme. Sparta na to má hráče, třeba Haraslín, Birmančevič, to jsou výteční technici, celá republika jim tleská, lidem udělali radost. Je vidět, že jsou v naprosté pohodě, nebojí se vůbec nikoho, jedou na vlně.

Četl jsem po zápasy výroky trenéra Friise, který tam výborně zapadl. Priske možná lituje, že v létě odešel. Sparta jede jako dobře namazaný stroj, zatímco Feyenoord se potácí bez výsledků, už tam přibývají hlasy, aby odešel, že kazí práci předchozího trenéra Arneho Slota, který šel do Liverpoolu.

Ani mu tam nejdou jeho pověstná kolečka, tomu se tam také smějí. Na prosincový zápas, který budou hrát proti sobě v Nizozemsku, se hodně těším, budu asi poprvé fakt hodně fandit Spartě. Přeju jí, aby porazila Priskeho, který chtěl v létě mermomocí odejít.