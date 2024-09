Fantom Raya: Dva top zákroky, chválil Arteta. Ramsdale zapomenut

Atalanta se chtěla rehabilitovat z úvodu sezony v Serii A, který nevychází na jedničku. Jenže k prvnímu zápasu Ligy mistrů na její trávník dorazil Arsenal. Plichta 0:0 nikoho neohromí, a tak se o moment utkání postaral brankář hostů David Raya, který lapil penaltu, a následně i dorážku Mattea Reteguie. Zachránce bodu Londýňanů byl na světě a jen potvrdil svůj vysoký standard posledních týdnů. Ještě někdo pochybuje, že pustit Aarona Ramsdalea v létě do Southamptonu byl zbytečný luxus?

Zápas jako takový toho přespříliš nenabídl. To zásadní se událo hned po změně stran. Brazilec Ederson pronikal po levém křídle do vápna, kde ho k zemi poslal Thomas Partey. Zákrok už se konal v pokutovém území, takže Ghaňan se stal smolařem okamžiku. Stačilo chvíli počkat a černého Petra od něj převzal domácí útočník Matteo Retegui.

VAR však poměrně dlouho zkoumal celý incident. Zatímco sudí Clément Turpin bedlivě naslouchal nápovědě u videa, brankář kanonýrů David Raya situace využil a šel se poradit s trenérem brankářů Arsenalu Iňakim Canou k lavičkám.

Možná netakticky si rychle po odpískání penalty vzal právě Retegui míč a bylo jasné, že italský forvard bude exekutorem. Raya se tak mohl přímo soustředit na něj. Aby ne, Retegui má po letním přestupu z Janova skvělou formu - v úvodních čtyřech zápasech Serie A dal stejný počet branek, a vidět byl i v italské reprezentaci třeba proti Francii. Čtvrteční večer ale nebyl jeho.

Při rozběhu bylo vidět, že čeká na pohyb Rayi, ten se ale nenechal nachytat. „Byla to jen penalta, u které jsem šel správným směrem a měl jsem štěstí,“ bagatelizoval první zákrok španělský mág mezi tyčemi. Jenže tím to nekončilo. Rodák z Barcelony příhodně vyrazil míč zase k Reteguiovi, kterému dal šanci na reparát, ale Ital narozený v Argentině znovu pohořel na fantomovi zápasu, který se vrhnul po míči jako blesk. „Měl jsem sice smůlu, že se míč zase odrazil k němu, ale byl jsem dostatečně rychlý, abych se zvedl a zachránil to. Cítím se fantasticky, že jsem týmu pomohl k zisku bodu,“ rozplýval se Raya a nezapomněl na zásluhy kouče gólmanů Cany.

„Ujistil jsem se při rozhovoru s ním, kam mám jít. On mi hodně pomohl po všech stránkách,“ chválil Raya svého nadřízeného.

Neúspěšný střelec si naopak drbal hlavu. „Penalta? To byl skvělý zákrok. Pak jsem si prostě nevšiml, že vstal tak rychle. Soustředil jsem se na sebe. Cítím se hrozně. Uklidňoval mě celý tým i trenér. Chtěl jsem fanouškům darovat tři body,“ vyznal se Retegui.

Doplatil na momentální pohodu jednoho z nejlepších gólmanů začátku sezony. Raya patří jednoznačně k největším oporám Arsenalu. Od startu ročníku odchytal dohromady i se španělskou reprezentací sedm utkání, z toho v pěti případech udržel čisté konto. V národním týmu perfektně využívá zranění Unaie Simóna a v Arsenalu si jej považuje i jeho krajan a kouč Mikel Arteta.

„Celkově jsme udělali v zápase hrozně moc ztrát. Naštěstí v defenzivě jsme netrpěli. A taky jsem viděl dva z nejlepších zákroků, kterých jsem kdy byl svědkem,“ vysekl poklonu svému svěřenci, který je jeho koněm od chvíle, co si jej z Brentfordu do Arsenalu přivedl.

Přitom to ze začátku dělalo zlou krev, protože do té doby byl jedničkou týmu oblíbenec fanoušků Aaron Ramsdale. Mnozí v něm viděli nástupce Jordana Pickforda v bráně anglické reprezentace, hlavně se jim ale zamlouvalo, že v záplavě cizinců byl Ramsdale opravdu jedním z mála Angličanů, kteří Kanonýry reprezentovali.

Před touto sezonou se cesty Artety a Ramsdalea rozešly nadobro, když Angličan odešel do Southamptonu za 18 milionů liber, a pokud se mu bude dařit, částka naboptná o dalších sedm milionů.

Raya však dává na Emirates Stadium na svého anglického soka zapomenout. A jeho umění se bude hodit i v neděli, kdy se Arsenal v rámci Premier League představí na půdě Manchesteru City.