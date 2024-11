Postup Spartě mizí... Po chybách a bezzubém výkonu padla i s Brestem

Nálada na Letné padá níž a níž. Vylepšit ji se nepodařilo ani v Lize mistrů, v níž tým zatím obstál. Proti Brestu to tak nebylo. Porážka je logická a zasloužené, hosté naopak míří k nečekanému úspěchu, tedy postupu.

Nic na tom nemění ani gól Victora Olatunjiho v nastavení. Ani branka nepřebila špatné představení jeho i spoluhráčů.

Šípy v podobě zranění rozštípaly sparťanský kádr. Trenér Lars Friis a jeho kolegové to neměli při stavbě sestavy jednoduché. I když… Vlastně ani složité. Na hřiště poslali prakticky všechny aspoň trochu vytěžované hráče. Ze stálých členů základní rotace zůstali na lavici snad jen Lukáš Sadílek s Markusem Solbakkenem, ve středu pole je totiž asi jediný prostor, kde hráči nescházejí.

Naopak kupříkladu v otázce křídel bylo nutné improvizovat. Proto šel klasický hrot Albion Rrahmani na levou stranu a napravo se postavil nepříliš využívaný matador Jakub Pešek. Ti dva měli v horní linii podpořit Olatunjiho, k tomu dostali za úkol rozbíhat presink, tedy když už se k němu Sparta odhodlala, což nebylo tak časté, jako kupříkladu v úvodním utkání Ligy mistrů proti Salcburku.

Olatunji se v těch chvílích stahoval do středu pole k defenzivnímu záložníkovi, měl tak zabránit rozvoji kombinace celku, jenž v minulé sezoně skončil na třetím místě ve francouzské lize a do Prahy dorazil s luxusním ziskem sedmi bodů ze tří utkání. V Praze ukazoval, jak k nim došel.

Asi jste od Stade nemohli čekat gejzír ofenzivních dovedností, v součinnosti konaných kombinací, k úspěchu jde mnohem jednodušší cestou. Nepouští se do složitostí, radši nakopne míč vpřed na svého „Jana Kollera“ jménem Ludovic Ajorque, k němu se pak přidávají křídla plus ofenzivní střeďák Kamory Doumbia.

V duelu jim však pomáhala především sama Sparta. V prvním poločase kupila chyby, k minelám se mohli hlásit všichni členové defenzivy. Brankář Peter Vindahl dvakrát zaváhal při odkopech, vždy namazal soupeři. Elias Cobbaut neskutečně pokazil zpětnou přihrávku na gólmana, ve druhé půli byl zablokován při rozehrávce a hosté měli další perfektní pozici, jíž pohrdli pomalým řešením.

Martin Vitík zase otálel s míčem, než ho o něj protivník obral. Filip Panák bránil Ajorqueho „žákovsky“ z druhé strany, proto se forvard dostal ke střele, která jen těsně minula tyč. Albion Rrahmani s Olatunjim zase takzvaně „nenabrali“ po jednoduchém nákopu zabíhajícího Doumbiu, v tu chvíli navíc defenzivní linie vyrazila vpřed, místo aby čitelnou situaci vyhodnotila a odcouvala.

Čekalo by se, že se tým poučí a bude v dalších momentech pečlivější. Jenže to se nestalo. Proto přišla rána, které se však opět dalo předejít. Ve 37. minutě odvrátil Panák hlavou rohový kop do prostoru mezi penaltu a hranici velkého vápna, kde míč z voleje trefil Edimilson Fernandes a balon prolétl mezi hráči až do sítě. Problémem bylo, že místo, odkud pálil, bylo naprosto volné.

Francouzský tým ke všemu dostal další dárek. Vindahl v 80. minutě znovu pokazil odkop, hosté šli do zakončení a míč se nakonec odrazil od Kairinena do sítě. To byl vrchol zmaru.

Další duel v Lize mistrů čeká Letenské v úterý 26. listopadu. Do Prahy dorazí elitní sok: Atlético Madrid.