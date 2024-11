Friis: Brest není Mickey Mouse tým. Ale tohle nebyla úroveň Ligy mistrů

Ale kvůli tolika chybám jste nemohli uspět, že?

„Udělali jsme příliš mnoho chyb, což si v Lize mistrů nemůžeme dovolit. I když jsme se v závěru zvedli, nestačilo to. Přišlo to pozdě. Takové chyby nemůžeme udělat. A to nemluvím jen o gólech, ale o dalších situacích, které normálně neděláme. Na druhou stranu nemůžu kluky vinit, na hřišti nechali všechno, viděl jsem hlad. Podívejte se na čísla, co naběhali. Ale když se budeme bavit o kvalitě a rozhodování, tohle nebyla od nás úroveň Ligy mistrů.“

Bylo to těžší, než jste čekali?

„Musím říct, že jsme nehráli s Mickey Mouse týmem. Brest je mužstvo, které má nyní deset bodů ze čtyř zápasů, to je třída. Hraje v jedné z top pěti lig, tak to je. Je to dobrý a zkušený tým. My jsme zkrátka dělali chyby, které normálně neděláme. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je se vrátit k základům.“

Co tím myslíte?

„Ukázat srdce, vůli, hlad. Lépe se rozhodovat. Musíme pracovat mnohem, mnohem víc. Víme to.“

Brankář Peter Vindahl hodně chyboval, míří na něj kritika. Riskoval při rozehrávce až moc, nebo neměl dostal tolik míčů?

„Je to mix obojího. Musím zápas vidět ještě jednou, ale přišlo mi, že jsme hráli až moc dozadu. Když je hráč blízko, jste pod tlakem a je možné, že uděláte chybu. Pokud jste gólman nebo obránce, samozřejmě to víc bolí než ve středu hřiště. Ale dneska chybovala většina hráčů, nemůžu kritizovat jen jednoho hráče. To není cesta.“

Ukázalo se, že Sparta je závislá na hráčích, kteří teď chybí?

„Když jdeme do zápasu se sedmi, osmi zraněnými hráči, není to snadné. Ale kluci se snažili, jak jen mohli. Obecně si myslím, že tohle byl zápas plný chyb, udělali jsme jich moc a příliš velkých na to, abychom ze zápasu něco vytěžili. I pro tým, jako je Sparta, je těžké hrát zápas Ligy mistrů, když vám chybí tolik hráčů. Není to omluva nebo stížnost, to je prostě fakt. A neútočím na kluky, kteří dneska hráli, protože jsem spokojený s úsilím, které odvedli.“

Opravdu?

„Ukázali jsme, že máme pořád DNA Sparty, což bylo pro mě dnes velmi důležité vidět. Samozřejmě nejsem šťastný, ale mám radost z toho, jak pracovali.“

Ale směrem do ofenzivy jste toho předvedli málo, že?

„V sezoně jsme dali docela hodně gólů, ale musíme si vytvářeř víc šancí, to je jasné. Ale neděláme nic jinak, nic jsme v taktice nezměnila. Pořád pracujeme na základech. Určitě nechceme být defenzivnější, mít víc hráčů za balonem. Musíme si stále připomínat, co nás poslední dvě sezony vedlo k úspěchům. Jsme dobrý tým, máme dobré hráče, jen teď potřebujeme víc sebevědomí."

Neměl jste do sestavy sáhnout dřív?

„Ne. I teď myslím, že to bylo v pořádku. Možná mi dokážete, že se mýlím, řeknete co tenhle, a tenhle hráč? Ale momentálně cítím, že jsme udělali to, co jsme potřebovali.“

Máte pořád šanci na postup? Ještě vás čekají těžcí soupeři.

„Upřímně jsem ještě neviděl naši pozici v tabulce po tomhle zápase. Ale samozřejmě vím, že v tuto chvíli nemáme dost bodů, abychom v lednu postoupili. Potřebujeme jich víc. Těžké týmy ještě přijdou, vždyť hrajeme nejlepší ligu, bude to obtížné, ale uděláme pro to všechno. Nikdy se nevzdáme.“