Pešek: Leží na nás deka. První gól? Nebyla to moje chyba, ale shoda náhod

Mohl jste skóre zlomit?

„Balon ke mně padal docela rychle, proto jsem to chtěl nohou propálit. Nevím přesně, musím se na to podívat, ale byla to velká příležitost.“

Na druhé straně jste se přimotal k první brance hostů. Neměl jste mít po rohu střílejícího soupeře?

„Ne, to nebyla moje chyba, na odrazu měl být jiný hráč, ale ten zase dobíral někoho jiného. Byla to taková shoda náhod, nešťastná situace, ale to k fotbalu patří.“

Nedaří se vám v lize, v Champions League přišla další prohra. Co je s týmem?

„Je na nás nějaká deka. Teď máme těžké období, tak to ve fotbale bývá. Ale já věřím, že jsme pořád na správné cestě, i když se herně ani výsledkově nedaří. Myslím si, že je to otázka času, kdy se nám to podaří zlomit. Musíme dál pracovat a pak budem předvádět výkony jako dříve.“

Před příchodem Briana Priskeho jste zažil Spartu, které se nedařilo. Můžete to srovnat se současným stavem?

„Bavili jsme se o tom, že už jsme těžké okamžiky zažili. Je to právě jenom o nás, musíme co nejlépe pracovat na trénincích. Jsem smutný, že jsme to nezvládli.“

Mluvíte o tom, že je pro vás důležitější domácí soutěž než Liga mistrů?

„Liga je primárně náš největší cíl, my jsme to takhle měli nastavené. Liga mistrů je taková třešnička, jasný cíl jsme měli ligu. Ale teď jsme prostě v takové situaci…“

Naskočil jste do zápasu Ligy mistrů, i když v sezoně moc nehrajete. Bylo to pro vás složité?

„Ani ne, těšil jsem se, prostě jdu zápas od zápasu a v poslední době se cítím dobře, některá utkání se mi povedla. Ale tohle je Liga mistrů, těžký soupeř, takže to bylo víc o běhání bez balonu, ale s tím jsem počítal. Je jen škoda, že tam bylo tolik chyb a ztrát, z čehož Brest těžil.“