Pískot a odchod z děkovačky. Sparťané po výprasku naštvali fanoušky

Klasické kolečko, které zavedl na Letné předchůdce Larse Friise Brian Priske, bylo tentokrát velmi krátké. Žádné velké proslovy, burcující řeči. Hráči se chytili s realizačním týmem kolem ramen, bylo to však bleskové.

Pak se vydali tradičně směrem ke kotli, k tribuně u letenské pláně. Bylo to jakési opatrné, rozpačité, ostatně po šestigólovém výprasku nebylo divu. Příznivci do té doby povzbuzovali, ale bylo jasné, že se objeví nevole.

Už při utkání s Teplicemi se takové nálady projevily. Série dvanácti duelů, v nichž Sparta zvítězila pouze dvakrát, je dost pádným důvodem pro nespokojenost. Sparťané jsou namlsaní dvěma tituly a vstupem do aktuální sezony, kdy se mužstvu podařilo proniknout do Ligy mistrů.

Teď je tu však zmar.

Konkrétně se projevil nejprve skandováním jména zraněného Veljka Birmančeviče. Část kotle žije jeho údajným sporem se spoluhráči s Kosova, proto ho podporuje. Na tento pokřik však ještě reakce nepřišla, naopak, když začalo skandování Sparta, Sparta, mužstvo odešlo. Pod hlavní fanouškovskou silou se nezdrželo.

Nastal pískot. „Jejich reakce je naprosto fér, byla to nejhorší porážka všech dob. Když nás vypískali, měli na to naprosté právo, zaplatili si peníze, viděli to, co viděli,“ uznal na tiskové konferenci trenér Friis.

Scénka byla jen završením šíleného večera.